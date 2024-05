Stát chce motivující penzijní spoření. Jaké nabízí zhodnocení a co se změní?

Co už odnesl čas

Produkt penzijního spoření se na trhu objevil v roce 1994. Za těch téměř 30 let se ale samozřejmě situace ve společnosti značně proměnila, stejně tak finanční trh. Na to nutně musí reagovat i finanční produkty, jako je penzijní spoření. První změna přišla před deseti lety, kdy se „uzavřelo“ penzijní připojištění, tedy „staré“ penzijko.

Do toho se již vstoupit nedá, je už jen pro ty, kdo se v něm rozhodli zůstat a nepřejít do nového penzijka. Kdo vstoupí do tzv. III. pilíře dnes, automaticky jde do nového doplňkového penzijního spoření (DPS). Nyní se chystají další novinky. Vláda ve III. pilíři plánuje od roku 2024 změny.

Mělo by jich být více, o některých se ještě diskutuje. Pravděpodobně se však změní vyplácení státního příspěvku k penzijku na jednotných 20 procent místo dosavadního rozsahu 23 až 30 procent. A to u měsíčních úložek od 500 korun místo dosavadních 300 korun. Jinými slovy, v současné době na nejnižší státní příspěvek ve výši 90 korun dosáhnete při měsíční úložce 300 korun. Nově by byl nejnižší příspěvek 100 korun, ale u měsíční úložky ve výši 500 korun.