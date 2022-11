Spořicí účty letos praskají ve švech. Které banky mají nejlepší úroky?

Inflace nám znehodnotí úspory a ukrojí z rodinných rozpočtů, strachují se Češi. Vrhli se proto na spořicí účty, jejichž úročení se po letech vylepšuje. Na některý z takových produktů chce podle průzkumu České bankovní asociace přesunout své peníze z běžného účtu či domácí skrýše dokonce třetina lidí. Některé banky totiž začaly nabízet až šestiprocentní úrok.

„Není to ideální a rostoucí inflaci to rozhodně nepokryje. Je to ale lepší než nic. Letos totiž bude pro obyčejnou domácnost výhrou už jen to, že jí inflace nepožere úspory úplně,“ hodnotí chování Čechů Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.