Úroky padají. Banky loví klienty na mimořádné akce

Česká národní banka včera opět snížila takzvanou základní úrokovou sazbu na 4,5 procenta, a bankám se tak snížila motivace nabízet dobrý úrok. Statistiky ukazují, že průměrný úrok, jejž Češi na spoření dostávají, postupně klesá. Snížit se může skokově i ze dne na den. Některé banky jako například Trinity mají lepší procenta jen pro nové klienty. Stávající dostanou méně.

Nejistý výhled je u všech nabídek, které mají omezenou platnost. Moneta nabízí úrok 3,8 procenta, garantovaný je ale jen do 14. srpna. ČSOB nabízí při splnění řady podmínek 4,5 procenta, platí to ale jen do 15. srpna. Další banky garantují vyšší úroky do konce srpna.