Spořitelna zvýšila úroky z vkladů, vysílá tím signál ostatním. Inflaci ale takto porazit nelze

Některé banky už oznámily zvýšení vkladových sazeb kvůli rozhodnutí ČNB razantně zdražit peníze již ve čtvrtek. Spořitelna, která má nejvíce klientů ze všech bank, svým krokem vysílá významný signál celému trhu.

Spořitelna zvyšuje úročení spořících účtů od 1. prosince pro klienty s účtem Plus a klienty služby Erste Premier a Erste Private Banking. Zprávu zveřejnila s tím, že cílem úročení je motivovat klienty k tvorbě krátkodobé finanční rezervy.

„Spořicí účet využívá více než 1,8 milionu klientů, což představuje 90 procent primárních bankovních klientů spořitelny. Odpovídající finanční rezervu má však zhruba jen polovina z nich,“ uvedla banka. Zvýšený úrok 1,5 procenta se ovšem vztahuje jen na vymezený limit výše úspor, který se liší podle typů spořicího účtu. Zůstatek nad tento limit (200 tisíc, 400 tisíc či milion korun) je úročen sazbou 0,01 procenta.

V pátek přišla s informací o zvýšení také další z malých bank, Banka Creditas. U jejího Spořícího účtu + budou klienti od 10. listopadu u vkladu do 350 tisíc dostávat sazbu ve výši dvou procent a jedno procento u vkladu nad tento limit. Sazba u spořícího vkladu s výpovědní lhůtou jeden měsíc bude až 2,1 procenta. Stejné zvýšení se týká i spořících produktů určených dětem. Sazby se podle banky zatraktivní například také u termínovaných vkladů.

Reakce na kroky ČNB

Zvýšení úrokové sazby oznámila spořitelna den poté, co ČNB nečekaně prudce zvýšila repo sazbu. Ta se posunula z původních 1,5 na 2,75 procenta. Z repo sazby banky odvozují cenu úvěrů a měly by ji promítnout i do sazeb u vkladů. ČNB postupně zvyšuje sazby od června.

„Kroky ČNB opět vrací bankovní trh k poměrům, kdy banky soupeří o depozita,“ uvedla Ivana Pícková, ředitelka retailového bankovnictví Banky Creditas.

Naproti tomu spořitelna hovoří o tom, že chce kvůli vysoké inflaci podpořit snahu domácností vytvářet finanční rezervy. „V kontextu rostoucí inflace dále roste význam tvorby krátkodobé rezervy, která pokryje náklady domácnosti alespoň na několik měsíců. Podle statistik přitom čtvrtina českých domácností hospodaří s rezervou menší než 10 tisíc korun. Věříme, že zvýšení úročení spořících účtů motivuje alespoň část klientů k vytvoření nutné krátkodobé rezervy,“ uvedl Roman Choc, šéf investičních a spořících produktů České spořitelny.

Úročení spořících účtů se podle Choce dlouhodobě pohybuje pod hranicí inflace v celé Evropě. „Spořicím účtem nelze porazit inflaci, nicméně vytvoření krátkodobé rezervy je klíčovou podmínkou, aby klienti mohli začít využívat investiční produkty, které představují skutečně efektivní zhodnocení úspor a nástroj pro tvorbu dlouhodobé finanční rezervy,“ dodal Choc.

Už včera po oznámení ČNB o zvýšení repo sazby o 1,25 procentního bodu ohlásily zvýšení úrokových sazeb na vkladových účtech Air Bank a Trinity Bank. Air Bank nabídne od 22. listopadu lepší sazby o 0,75 procentního bodu u spořících účtu v českých korunách. A nově budou klienti moci získat bonusovou úrokovou sazbu 1,5 procenta ročně u vkladů do 250 tisíc korun. U vkladů nad 250 tisíc korun zůstávají úrokové sazby beze změny.

Trinity Bank, která šla se sazbami nahoru už po posledním zvýšení repo sazby k 1. říjnu, zvyšuje sazbu na spořicím účtu Výhoda + na 2,08 procenta, a to bez omezení výše vkladu.