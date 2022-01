Sportovní nadšení se může prodražit. Proč jsou sportovní kanály dražší?

Pro sportovní nadšence je situace na poli online streamovaných služeb snad ještě méně přehledná než pro fanoušky filmové a seriálové. V podstatě neexistuje (a to platí celosvětově) žádná jednotná platforma, která by pokrývala většinu toho, co se ve světě sportu děje. Ano, sportovních kanálů vysílá spousta a ty nejpopulárnější samozřejmě zájemci najdou v nabídce mnoha služeb placených televizí, ani ty ale některé konkrétní sporty nevysílají.