Správu železnic čeká organizační zemětřesení. Dotkne se skoro všech

  19:49aktualizováno  19:49
Správu železnic (SŽ) čekají od dubna velké organizační změny. Zahrnovat budou zejména úpravy oblastních ředitelství a řízení provozu nebo veřejných zakázek, správa je chce více centralizovat. Změny se budou týkat zhruba 5000 zaměstnanců, tedy téměř třetiny pracovníků správy. Půjde vesměs o převedení pod jiné útvary, masivní propouštění firma nechystá. Rozhodla o tom v pátek správní rada Správy železnic.
foto: Správa železnic

Rada se v pátek navíc věnovala také rodinným vazbám bývalého šéfa správy Jiřího Svobody v podniku. Jeho zeť Bronislav Kubišta, který dosud pracoval v odboru veřejných zakázek, bude od dubna převeden na jinou pozici, řekl předseda rady Martin Kolovratník (ANO).

Jedním z nejdůležitějších bodů dnešního jednání bylo podle Kolovratníka potvrzení změn, které připravilo nové vedení SŽ. Půjde o první vlnu organizačních změn, které počítají s úpravou některých sekcí a pozic. Podle Kolovratníka se budou týkat až pěti tisíc zaměstnanců.

Tím ovšem změny v podniku neskončí, rada dnes dále pověřila generálního ředitele správy Tomáše Tótha přípravou dalších organizačních změn, které by se měly zaměřit zejména na investiční oblast správy.

Půjde pravděpodobně o snížení počtu stavebních správ, rozhodnuto ale ještě není. Rada by o těchto změnách měla rozhodovat nejspíš do konce června.

Správa rada se v pátek zabývala rodinnými vazbami bývalého ředitele Svobody, které kriminalisté prověřují kvůli možné manipulaci s tendry. Radiožurnál a server iROZHLAS.cz v minulých dnech uvedly, že řešit bude především působení Svobodova zetě Bronislava Svobody v odboru veřejných zakázek.

Podle Kolovratníka ovšem Kubišta neměl ze své pozice možnost jakkoliv ovlivňovat jednotlivé zakázky a rada tak nenašla jeho střet zájmů. Po dohodě se ale podle Kolovratníka nakonec pro uklidnění situace Kubišta od dubna přesune na jinou administrativní pozici ve firmě.

Na programu rady byla i otázka dalších rodinných příslušníků Svobody ve Správě železnic. Podle Kolovratníka radě nepřísluší tyto pracovníky řešit.

Svobodu odvolala správní rada z funkce na začátku loňského prosince v souvislosti s policejním prověřováním některých zakázek SŽ. Podle médií našla policie v jeho domě přes 80 milionů korun.

Podle Svobody peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny. Svoboda, který byl ředitelem od března 2018, zůstal po odvolání zaměstnancem SŽ a je podle serveru Seznam Zprávy na překážkách, tedy nechodí do práce, ale dostává plat.

Rada v pátek dále projednala například celkovou strategii správy nebo plány na vysokorychlostní tratě.

Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici.

Působí také jako investor při výstavbě tratí. V tomto roce by měla podle Sněmovnou schváleného rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) hospodařit se 72,2 miliardy korun, což je proti loňskému rozpočtu o 9,5 miliardy korun víc. Správa má téměř 17 tisíc zaměstnanců.

