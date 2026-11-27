Pro spropitné neboli dýško platí různá pravidla podle toho, do čí kapsy plyne a zda ho zákazník zaplatil dobrovolně nebo jako povinný poplatek, který si restaurace započítává za obsluhu. Od ledna 2027 startuje EET 2.0, zároveň ale začínají platit některé výjimky pro spropitné.
EET 2.0 a spropitné v roce 2027
Tržby uskutečněné platbou v hotovosti nebo i bezhotovostně na místě budou nově podléhat hlášení prostřednictvím elektronické evidence tržeb. Spropitného se to ale týkat nemusí. Záleží hlavně na dvou věcech:
- Zda je spropitné považováno za příjem konkrétních zaměstnanců, nebo zůstává restauraci.
- Zda je pokladní systém schopen odlišit útratu od dýška.
Pokud jde o příjem zaměstnanců a je správně zadáno do pokladny, spropitné se hlásit přes EET nemusí. „Přesto může být zaevidováno na dobrovolné bázi,” uvádí Finanční správa.
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Musí se dýška danit?
Dýška jsou dosud považovaná za příjem, který podléhá dani z příjmů. Od roku 2027 se to ale změní. V některých případech bude tento příjem osvobozen od daně. Týká se to ale jen spropitného, které tvoří maximálně 7 % měsíčních tržeb. „Zbývající část podléhá standardnímu způsobu zdanění,“ informuje Finanční správa.
K tomu, aby se spropitné vyhnulo dani z příjmů, musejí být splněné i některé další podmínky:
- Jde o konzumaci na místě, tedy například o restauraci, nikoli ale stánek s občerstvením nebo „take away“ okénko.
- Jde o dobrovolné dýško, ne o couvert nebo servisní přirážku, zahrnutou přímo v účtu.
- Dýško je poskytnuto zaměstnancům, ne například majiteli restaurace.
Ve všech těchto případech mohou mít zaměstnanci gastro provozů díky nové právní úpravě nižší vypočtenou daň. Podmínkou k tomu ale je, aby restaurace, kde pracují, uměly dýško od útraty správně odlišit, a to hned od ledna. Průzkumy totiž ukazují, že ačkoli prosinec lze považovat za měsíc dýšek, leden se k němu těsně přibližuje.
„Začátek roku bere spousta majitelů jako období, kdy se v podniku moc neděje. U dýšek to neplatí. Hosté je nechávají dál a pro obsluhu i kuchyni jsou to peníze, se kterými doma počítají. Byla by škoda, kdyby z nich lidé hned první měsíc platili daň jen proto, že podnik nestihl nastavit pravidla dělení dýšek a mzdovou evidenci,“ komentuje tuto skutečnost Lukáš Urban, CCO skupiny Piano, která se zaměřuje na pokladní a manažerské systémy.
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Co udělat do konce roku
Podnikatelé, kterých se týká EET, se na ni musejí připravit do konce roku 2026. A ti, kteří podnikají v gastru a mají zaměstnance, by to měli udělat už kvůli nim. Jen správné oddělení útrat od spropitného totiž jejich zaměstnancům umožní platit nižší daň z příjmu.
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- V první řadě je třeba pořídit takový pokladní systém, který umí útratu od spropitného oddělit, a to u hotovosti i u plateb kartou.
- Za druhé musejí restauratéři vytvořit přehledná pravidla, jak se dělí dýška mezi zaměstnance.
- Třetím krokem je správné posouzení mzdové účetní. Spropitné se musí nově objevit na mzdovém listu každého zaměstnance, a to zvlášť to, které bylo od daně osvobozené, a zvlášť to, které dani podléhá.
„Kdo má moderní pokladnu, má polovinu práce hotovou. Útratu a dýško oddělí u každé platby sama a na konci měsíce z ní majitel vytáhne podklad pro mzdy,“ dodává Urban.
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Kdy začíná EET 2.0
EET 2.0 začíná od 1. ledna 2027. Finanční správa sice informovala, že první měsíc bude považovat za období, kdy půjde hlavně o vyzkoušení technických náležitostí, zákon o elektronické evidenci tržeb ale žádné přechodné období nezná. Teoreticky tak mohou hned na začátku roku padat pokuty.
Od začátku prosince má být dostupná bezplatná webová aplikace Moje EET, která umožní živnostníkům elektronickou evidenci bez pořizování pokladního systému. To je ale řešení jen pro podnikatele s menším počtem tržeb podléhající EET. Majitelé restaurací a kaváren s ním většinou nevystačí.
„Zhruba polovina hospod pokladní systém pořád nemá a z nových povinností má pochopitelně obavy. Osvobození spropitného je pro ně ale dobrá zpráva. Šikovných lidí je v gastru málo a každá koruna navíc ve výplatě je pomáhá udržet,“ říká Jan Krafka, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje.