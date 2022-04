Strop na marže u paliv nebude. Ale musí být nižší, žádá Stanjura pumpaře

„Po zavedení kontrol šly marže dolů a pak zůstaly stejné. Myslíme si, že existuje ještě prostor pro jejich snížení,“ dodal ministr. V kontrolách chce pokračovat až do konce září, podle ministerstva nyní údaje z nich reprezentují 90 procent trhu.

Pokud by vláda rozhodla o zavedení maximálních marží, stalo by se tak podle Stanjury nejpozději na konci dubna. „A pak by to logicky platilo po celou dobu, kdy bude snížená spotřební daň,“ uvedl. Vláda chce mít jistotu, že se snížení daní projeví v ceně pro zákazníky a nepřelije se do marží.

Snížení spotřební daně o 1,50 na litr má podle vládního rozhodnutí platit od začátku června do konce září, musí ho však ještě schválit parlament.

Regulované marže by se řídily cenovým výměrem, rozhodnutím ministra financí, upřesnil Stanjura. „Diskutoval bych to s kolegy z vlády, ale je to velmi jednoduché,“ konstatoval.

Průměrná marže byla u Naturalu v únoru 2,29 koruny na litr a v březnu 4,39 Kč, uvedl jako příklad s tím, že jde o průměr za celý trh. U nafty se průměr zvedl ze 3,03 Kč/l na 4,91. O tom, zda by se únor bral jako vzor pro případný cenový výměr však odmítl spekulovat. „To je předčasná otázka,“ řekl Stanjura.

Podle předsedy Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka je ministrův apel na celý trh korektní. „Ministr opravdu apeluje na všechny, aby se chovali rozumně, jinak zasáhne. Což je korektní. Budu se s ním chtít potkat a diskutovat nejen marže, ale i biopaliva a ceny,“ řekl Indráček iDNES.cz

Najít ve výčtu kontrol nepřiměřené marže a najít řešení však podle něj bude pro ministerstvo komplikované. „Někteří distributoři nakupují také ze zahraničí. Jedna dodávka stojí nějakou částku, jiná zase jinou. Takže v jeden měsíc mají několik různých cen, za které nakoupili pohonné hmoty. Tohle si opravdu neumím přestavit,“ dodal.