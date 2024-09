Škody budou obrovské, řekl Stanjura. Nevyloučil novelu letošního rozpočtu

Škody podle Stanjury půjdou do desítek miliard korun. „Nemůžeme mít zatím vyčísleny všechny škody na státním, krajském a obecním majetku. Ale z toho, co jsem viděl, budou obrovské,“ řekl ministr po jednání u prezidenta s tím, že žádný státní rozpočet nemá alokované volné peníze v takovém rozsahu.

„Máme fungující dotační programy na ministerstvech i třeba v rámci integrovaného záchranného systému, ale to se bavíme o stovkách milionů, to stačit nebude. Prozkoumáme na vládě možnosti, dnes to určitě neuzavřeme, ale v řádu dnů snad budeme mít přesnější odhady,“ dodal ministr financí.

Novela rozpočtu pro letošní a rok a případné navýšení schodku je podle něj ve hře, ale zatím není zcela jistá. „Neříkám, že musíme provést novelu rozpočtu na rok 2024, ale pokud by se ukázalo, že to je nutné, určitě bych inicioval i jednání s opozicí, aby prošla hladce,“ doplnil Stanjura.

Ministerstvo financí na konci srpna předložilo vládě návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 230 miliard korun. Mělo by tak pokračovat snižování deficitu, když na letošní rok je plánovaný 252 miliard korun a loni byl 288,5 miliardy korun. Rozpočtové příjmy vzrostou o 7,5 procenta na 2,086 bilionu korun, výdaje stoupnou o 5,7 procenta na 2,316 bilionu korun.