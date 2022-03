Současní senioři nemají šanci se reformám přizpůsobit, říká Stanjura. Chce procento ze mzdy pro rodiče

Lidovky.cz: V programovém prohlášení vlády máte také důchodovou reformu. Jak bude vypadat?

Rozčiluje mě, když vidím reportáže nebo čtu články a vidím tam ty záběry na naše dnešní seniory – těch se to týkat nebude. Nemůže a nesmí, protože oni nemají šanci se novému systému přizpůsobit. Důchodová reforma se bude týkat lidí pod 45 let. Protože když změníme pravidla, každý musí mít dostatek času, aby se změnám přizpůsobil. Aby si případně naspořil. A to se nedá udělat za dva tři roky. Takže důchodová reforma se bude týkat lidí 45 minus. Kdybychom neudělali nic, tihle lidé pak nebudou mít důchod 40 procent průměrné mzdy, ale třeba 25 procent.

Myšlenka budoucích důchodů je taková, že bude existovat zaručená, solidární část a pak část, na niž by si lidé měli střádat celý svůj aktivní život. Není prostě možné spoléhat se pouze na státní důchod. Už jen kvůli demografickému vývoji. Nejsilnější ročníky začnou chodit do důchodu kolem roku 2030. Tam se poměr mezi přispívajícími a pobírajícími začne lámat. Proto musíme přesvědčit mladší generace, aby si začaly šetřit na důchod včas.