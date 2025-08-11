Chcete být miliardářem? Umělá inteligence vytváří novou generaci boháčů

Velké investiční injekce do firem jako Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere a dalších vynesly jejich zakladatelům „na papíře“ obrovské majetky a vyšroubovaly tržní ocenění na rekordní úrovně.
Podle společnosti CB Insights v současnosti existuje v oblasti AI 498 takzvaných jednorožců, tedy start-upů s hodnotou více než jedna miliarda USD (téměř 21 miliard Kč). Jejich celková tržní hodnota činí 2,7 bilionu USD. Z těchto firem jich 100 bylo založeno od roku 2023. V současnosti také existuje více než 1300 start-upů zaměřených na AI s hodnotou přes 100 milionů USD.
V kombinaci s prudkým růstem cen akcií firem Nvidia, Meta, Microsoft a dalších veřejně obchodovaných firem napojených na AI a spolu s infrastrukturními společnostmi zaměřenými na výstavbu datových center a výpočetního výkonu a obrovskými výplatami pro inženýry z AI vytváří toto odvětví osobní bohatství v takovém měřítku, že předchozí dvě technologické vlny vypadají jako pouhé rozcvičky.
„Za posledních 100 let jsme nikdy neviděli bohatství vytvářené v takovém rozsahu a tempu,“ řekl výzkumník MIT Andrew McAfee. „Je to bezprecedentní.
S raketovým růstem ocenění firem vzniká nová generace miliardářů. V březnu agentura Bloomberg odhadla, že čtyři největší soukromé společnosti zabývající se AI vytvořily nejméně 15 miliardářů s celkovým čistým jměním 38 miliard USD. Od té doby vznikl více než tucet jednorožců.
Většina bohatství z boomu AI je ale vázána v soukromých firmách, což zakladatelům a akcionářům ztěžuje možnost zisku z prodeje podílů, upozornila CNBC. Na rozdíl od internetové horečky koncem 90. let minulého století, kdy se na burzu hrnuly desítky firem, mohou dnešní AI start-upy zůstávat déle v soukromých rukou díky nepřetržitému přílivu kapitálu od fondů rizikového kapitálu, státních investičních fondů, rodinných investičních kanceláří a dalších technologických investorů.
Rychlý rozvoj sekundárních trhů však umožňuje majitelům podílů v soukromých firmách prodávat akcie jiným investorům a získávat hotovost. Stále častěji se využívají strukturované sekundární prodeje či výkupní nabídky a mnoho zakladatelů si také může proti svým podílům půjčit.
Desítky soukromých podniků jsou také prodávány, nebo se spojují, což investorům i zakladatelům rovněž poskytuje přístup k hotovosti. Od roku 2023 se podle údajů CB Insights uskutečnilo v oblasti AI 73 událostí přinášejících likviditu, od fúzí a akvizic přes primární veřejné nabídky akcií až po reverzní fúze či získání většinových podílů ve firmách.
Rozkvět AI je přitom stále soustředěn hlavně v kalifornském Bay Area, což je metropolitní oblast kolem Sanfranciského zálivu. To připomíná éru internetové horečky koncem 90. let minulého století. Podle Silicon Valley Institute for Regional Studies získaly společnosti ze Silicon Valley loni více než 35 miliard dolarů od fondů rizikového kapitálu.
San Francisco má nyní podle dat New World Wealth a Henley & Partners dokonce více miliardářů než New York - 82 oproti newyorským 66. Počet milionářů v Bay Area se za poslední dekádu zdvojnásobil, zatímco v New Yorku vzrostl o 45 procent.
Podle Sotheby’s International Realty se loni v San Francisku prodal rekordní počet domů s cenou nad 20 milionů dolarů. Prudký růst nájmů, cen nemovitostí i poptávky ve městě, z velké části připisovaný právě AI, znamená výrazný obrat pro město, které ještě před několika lety čelilo hrozbě tzv. doom loopu, tedy spirály úpadku, což je škodlivý cyklus, kdy jedna špatná věc způsobí další problémy, které se navzájem posilují a situaci stále zhoršují.
„Je ohromující, jak geograficky soustředěná je tato vlna AI,“ řekl McAfee. „Lidé, kteří vědí, jak zakládat, financovat a rozvíjet technologické firmy, jsou právě tam. Slyšel jsem, jak lidé už 25 let říkají, že ‚to je konec Silicon Valley‘ nebo že nějaké jiné místo je ‚nové Silicon Valley‘. Ale Silicon Valley zůstává Silicon Valley,“ dodal McAfee.