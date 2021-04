Stát dál počítá s bezpečnostním posouzením uchazečů o tendr na Dukovany

Praha Stát i přes vyřazení Ruska z tendru na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech nadále počítá s bezpečnostním posouzením uchazečů. Dotazník dostanou výhradně jen současní tři zájemci. Dotazník, který už je připraven a před zasláním ho posoudí i bezpečnostní složky, dostanou jen stávající zájemci z Francie, Jižní Koreje a Spojených států.

Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Samotný bezpečnostní test by měl podle něj trvat zhruba sedm měsíců, do konce listopadu.

„Chceme se přesvědčit o celé řadě návrhů, se kterými budou chtít uchazeči jít do samotného tendru s ohledem na jadernou, kybernetickou bezpečnost nebo případné dodavatelské vztahy,“ vysvětlil Havlíček. Podle něj bezpečnostní posouzení neprodlouží přípravu tendru, protože zájemci spolu s dotazníkem dostanou také předběžnou poptávkovou dokumentaci, podle níž už budou moci sestavovat svou vlastní nabídku.

Dotazník mají dostat pouze francouzské EDF, korejské KHNP a severoamerický Westinghouse. Garantovat to má podle Havlíčka vládní usnesení i zadávací dokumentace, ve které jsou uchazeči, se kterými bude stát jednat, výslovně uvedení. Následného tendru se tak nebudou moci zúčastnit jiné firmy, a to ani v roli subdodavatelů. Stát v minulosti z dalších zájemců vyloučil firmy z Ruska a Číny.

Oslovení uchazeči budou mít na zpracování bezpečnostního dotazníku čas do konce letošního listopadu. Následujících šest měsíců budou mít čas pro podání tzv. iniciačních nabídek a poté ještě 20 měsíců pro zpracování a předložení finálního návrhu. Kontrakt s vybraným dodavatelem by měl stát podepsat v roce 2024.

Vyřazení Ruska z tendru na Dukovany zatím nezměnilo předpoklady státu o celkových nákladech na stavbu. Samotná výstavba jaderného bloku by podle odhadů měla vyjít přibližně na 175 miliard korun.

Odhad podle Havlíčka vychází ze zpracovaného modelu ministerstva průmyslu. V minulosti ministr obhajoval případnou účast ruského Rosatomu, ještě před jeho vyřazením, tlakem na cenu. Tu by podle některých expertů mohlo snížit více zájemců. Ministr také zopakoval, že stát je připraven stavbu financovat až ze 100 procent.