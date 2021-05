Stát od ledna podpořil českou ekonomiku 38 miliardami korun, odpovídá to zhruba 17 procentům ze schodku rozpočtu

Praha Na podporu české ekonomiky za první čtyři měsíce letošního roku připadlo podle Hospodářské komory 17 procent ze schodku státního rozpočtu. Vláda podnikatelům za toto období poskytla 38 miliard korun, z toho 4,8 miliardy Kč se týkají například odkladu plateb daňových záloh, budou tak státu vráceny.

Mnoho odvětví je však i přes uvolňování protiepidemických opatření nadále omezeno, kompenzace tak musejí pokračovat. Na tiskové konferenci to řekli prezident Hospodářské komory (HK) Vladimír Dlouhý a její viceprezident Tomáš Prouza.



Z úvěrových programů podnikatelé v prvních čtyřech měsících letošního roku podle Dlouhého čerpali asi 14,4 miliardy korun. Je to ale opět suma, kterou budou muset vrátit. Vzhledem k plánovanému schodku státního rozpočtu 500 miliard korun na celý rok je tak podle něj zřejmé, že podnikatelé nejsou zdrojem největší zadluženosti státu.

Oživení podnikání bude podle Prouzy velmi pomalé, což je patrné i v ostatních evropských zemích. Ty přitom investují značné prostředky na obnovu ekonomiky, řekl. Z dat České národní banky podle Prouzy vyplývá, že v době uzávěry kvůli pandemii koronaviru vzniklo 200 miliard korun vynucených úspor. Ty podle něj mohou s oživením ekonomiky pomoci, vláda ale musí vytvořit vstřícné prostředí, aby se lidé nebáli dalšího uzavření.

Špatnou zprávou podle Prouzy je, že vláda rozhodla o neprodloužení kompenzačního bonusu pro živnostníky, jeho vyplácení skončí s květnem. „Je to nepochopení ze strany paní ministryně (financí Aleny Schillerové za ANO). Chápe to jako výdaj, ale je to investice,“ uvedl Prouza. Pokud vláda ukončí podpůrné programy příliš rychle, návrat k běžnému režimu bude v jednotlivých odvětvích podle Prouzy trvat mnohem déle, než kdyby investovala do udržení služeb a obchodu po vzoru ostatních zemí.

„Zdroje tady jsou, vláda nemá problém s penězi,“ řekl dále Prouza. Schodek státního rozpočtu od ledna do dubna činil 192 miliard korun.

Podnikatelé v současné době mohou kromě kompenzačního bonusu využít dotační COVID 2021, ve kterém stát přispívá 500 korun na zaměstnance a den. Vztahuje se na období od 11. ledna do 9. května, příjem žádostí skončí 2. června. Pokračovat bude program COVID Nepokryté náklady, ve kterém mohou podnikatelé získat 60 procent nákladů. První výzva se vztahovala na dobu od 1. ledna do 31. března. V další výzvě, kterou ministerstvo průmyslu a obchodu teprve zveřejní, se bude pomoc týkat období od 1. dubna do konce května.