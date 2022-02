Státní dluh je možné zvládat i bez zvyšování daní, míní náměstek a politický matador ODS

Důležitý muž v pozadí politického dění se v roce 1997 po takzvaném sarajevském puči proti tehdejšímu premiérovi Václavu Klausovi rozešel s mateřskou ODS, aby se do ní – po epizodě v barvách již zaniklé Unie svobody – o dvanáct let později vrátil. Od ledna je politickým náměstkem ministra dopravy Martina Kupky (ODS).

Lidovky.cz: Vláda Petra Fialy (ODS) přepracovává návrh rozpočtu na letošní rok, schvalovat jej bude možná v příštím týdnu. Stát nyní hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Bylo to nutné? Vládu by sotva kdo mohl kritizovat za to, že upravuje zděděný rozpočet během roku, zvlášť roku s koronavirem.

Nechci si osobovat větší odpovědnost nebo kompetenci, než jaká mi jako náměstkovi ministra přísluší, mám však pocit, že vláda ani nemohla nic jiného dělat. Ambice nové koaliční vlády definovat státní rozpočet a provést úpravy dle svých priorit – navíc když byl rozpočet vytvářený minulou vládou dlouhodobě terčem její kritiky, když byla v opozici – je pochopitelná. Ano, asi by se řada kroků dala vyřešit v průběhu roku, jak říkáte. Na druhou stranu nemám pocit, že by rozpočtové provizorium zkomplikovalo život a fungování státu. Co ministerstva potřebují platit, to platí. Politickému záměru – my chceme výrazněji upravit deficit státního rozpočtu a chceme jinak strukturovat některé výdaje – naprosto rozumím.