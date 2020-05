Britská centrální banka čeká kvůli pandemii nejhlubší propad ekonomiky za 300 let

Londýn Britská ekonomika by letos mohla kvůli koronaviru klesnout asi o 14 procent, což by byl nejhlubší propad za více než 300 let. Ve svém scénáři s tím počítá britská centrální banka. Už příští rok ale očekává silné oživení a růst hrubého domácího produktu (HDP) o 15 procent. Banka na svém čtvrtečním zasedání ponechala základní sazby beze změn, ale upozornila, že je v případě potřeby připravena sáhnout k dalším stimulačním opatřením.

Letošní propad a náslené prudké oživení je součástí „ilustrativního“ scénáře centrální banky.

V letošním druhém čtvrtletí centrální banka očekává propad HDP o 25 procent. Předpovídá také, že míra nezaměstnanosti se více než zdvojnásobí a vystoupí na devět procent. Centrální banka už kvůli boji s negativními hospodářskými dopady koronaviru snížila úrokové sazby na rekordní minimum 0,1 procenta. Rozšířila i program nákupů dluhopisů, jejich cíl zvýšila o 200 miliard na 645 miliard liber (zhruba 20 bilionů Kč). Většinou jde o dluhopisy britské vlády. Mnoho ekonomů podle agentury Reuters předpokládá, že příští měsíc banka přikročí k dalšímu rozšíření tohoto programu.