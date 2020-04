ČSSD se dle Zaorálka staví skepticky ke zrušení daně z nabytí nemovitosti, které navrhuje Schillerová

Praha Možné zrušení daně z nabytí nemovitosti, které navrhuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), se dosud neprojednávalo v koalici, zdůraznil na tiskové konferenci po čtvrtečním zasedání vlády ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Za sociální demokracii vyjádřil k návrhu skepsi. Dodal, že aktuálně vidí řadu naléhavějších problémů a jiné skupiny obyvatel, kterým je třeba prioritně pomoci.

Schillerová ve středu poslancům řekla, že chystané zrušení daně chce spojit se zrušením možnosti daňových odpočtů z úroků u hypoték. Má to na rozdíl od opozice za spravedlivé. Návrh chce nejprve projednat v koalici s ČSSD a pak předložit vládě. Netrvá na tom, aby byl návrh projednán v nynějším stavu legislativní nouze kvůli epidemii koronaviru.



Zaorálek také upozornil, že se na návrhu koalice dosud neshodla. „Za sociální demokracii bych rád vyjádřil určitou skepsi. Nejsem si jistý, že je to typ návrhu, který nás teď pálí a měl by být součástí opatření, o kterých se bavíme. Máme řadu daleko naléhavějších věcí, nemyslím, že by tato s nimi tak souvisela a toto je skupina obyvatel, kterým potřebujeme pomoci,“ řekl.

Chystané zrušení daně z nabytí nemovitosti ohlásila ministryně koncem března, když uvedla, že kvůli rozpohybování realitního trhu je opatření třeba přijmout co nejdříve. Tento týden uvedla, že návrh musí ještě projednat v rámci koalice a poté předložit vládě, která se zatím přednostně zabývala opatřeními proti epidemii.

Sazba daně z nabytí nemovitostí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující. Předtím ji hradil prodávající a kupující byl v pozici ručitele. Loni neúspěšně navrhoval zrušení daně Senát. Státní rozpočet díky výnosu této daně dostává 13 až 14 miliard ročně.