Doba rostoucích mezd skončila. Většina lidí si přilepší jen díky zrušení superhrubé mzdy

PRAHA V roce 2020 jsme zažili spoustu nevídaného. Pandemie koronaviru narušila normální fungování společnosti, což se nutně projevilo i na ekonomických ukazatelích. Trh práce byl a stále je poznamenán vládními omezeními ekonomické aktivity, jejichž negativní efekt se vláda snažila omezit podpůrnými programy.

„Neviděli jsme a stále nevidíme bolestivé dopady pandemie v plné síle. I přesto jsme zaznamenali mírně rostoucí nezaměstnanost a velmi nestandardní vývoj mezd,“ popisuje Petr Gapko, hlavní ekonom Moneta Money Bank. „Jejich růst se totiž ve druhém čtvrtletí roku 2020 v podstatě zastavil, hlavně kvůli tomu, že spousta lidí zůstala kvůli uzávěrám doma se sníženou mzdou.“



Ve třetím kvartále průměrná mzda meziročně poskočila nahoru o zhruba pět procent v nominálním vyjádření, a dosáhla tak částky 35 402 korun. V reálném vyjádření byl ale mzdový růst mnohem slabší, pouze o 1,7 procenta. „Připomeňme, že reálný mzdový růst postupně oslaboval od maxima tohoto desetiletí, 6,5 procenta v prvním čtvrtletí 2018, v celém roce 2018 byl 5,9 procenta a v předchozím roce 2019 ještě 3,5 procenta,“ říká Dalibor Holý z odboru statistiky trhu práce Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Na současné zpomalení růstu mezd má kromě nominálního zpomalování vliv také inflace, která se v roce 2020 pohybovala nad tříprocentní hranicí. Od ledna do října činila meziročně 3,3 procenta.

Medián, jenž dělí zaměstnance na dvě stejně početné části s nižší a vyšší mzdou, se ve třetím kvartále zvýšil na 31 183 korun, o 1506 korun (5,1 procenta) více než ve stejném období roku 2019. Mzdové rozpětí se však dle ČSÚ zúžilo. Desetina zaměstnanců s nejnižšími mzdami pobírala hrubou mzdu pod hranicí 16 612 korun, opačná desetina měla mzdy nad hranicí 55 089 korun.

Nůžky se rozevírají

Celkově byl ale mzdový vývoj v roce 2020 vysoce diferencovaný, stejně tak situace zaměstnanců z různých oborů. Loni se jednak zvýšila nerovnováha mezi lidmi, kteří nemohou najít smysluplnou práci, a firmami, jež nemohou najít vhodné zaměstnance, jednak pandemie zvýšila sociální nerovnosti a postavení žen na trhu práce.

„Ještě víc rozdělila svět na lidi, kterým rostou mzdy, nebudou muset dojíždět do práce díky rozšíření home office a budou mít více času na koníčky a rodinu. Vedle toho se rozrostla skupina lidí, kterým klesly příjmy, musí se rekvalifikovat, pokoušejí se uplatnit v nových sektorech, ale moc jim to nejde,“ popisuje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka pracovní agentury Manpower Group.



Že by pandemie jen tak zmizela, očekávat nelze. Je tedy skoro jisté, že v letošním roce se rozdíly ještě prohloubí. „Zaměstnanci budou stále chybět třeba ve stavebnictví, které stojí na zahraničních pracovnících, například z Ukrajiny,“ říká Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonom Trinity Bank.

Nedostatek lidí stále pociťují také logistické firmy. Nábor v podstatě neustal, co se týká řemeslníků, techniků nebo IT specialistů. „Ve firmách, kterým se daří, tak může být v těchto oborech růst mezd v roce 2021 poměrně značný, více než pět procent,“ uvedla Karina Kubelková, hlavní analytička Hospodářské komory ČR.

Spousta jiných odvětví je ale finančně poměrně vyčerpaná a nemá prostředky pro rozvoj či expanzi. Nejvíce postiženými obory jsou jednoznačně cestovní ruch, gastronomie a hotelnictví. „Co se týká velikosti firem, hůře jsou na tom firmy mikro a malé do 50 zaměstnanců. Zde neočekáváme v průměru žádný mzdový nárůst, naopak je třeba připravit se na vlnu propouštění a insolvencí firem,“ říká Kubelková.

I ostatní podniky jsou ale vzhledem k přetrvávající nejistotě opatrnější. Přidávat se tedy spíše nechystají. Fakticky si ale všichni zaměstnanci polepší, a to díky daňovým novinkám pro letošní rok.

„Zrušení superhrubé mzdy a zavedení nižší daně z hrubé mzdy způsobí nárůst čistých příjmů domácností,“ konstatuje Gapko. Hrubá mzda nyní bude daněna 15 procenty a u příjmů nad 141 tisíc korun měsíčně 23 procenty. Současně došlo ke zvýšení základní slevy na dani na poplatníka, a to o 3000 korun na 27 840 korun za rok. Zaměstnanec, který pobírá 30 tisíc korun hrubého, si tak v čistém polepší o 1770 korun. Gapko ale upozorňuje, že toto zvýšení nebude vidět na statistikách mezd, jelikož ty se počítají z hrubých mezd.

Tento růst čistých mezd se nijak nedotkne ani zaměstnavatelů. Respektive je to bude stát nějaký čas a peníze, protože bude nutné upravit mzdové systémy.

Od 1. ledna 2021 se zvýšila minimální mzda, a to o 600 korun na 15 200 korun (pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin). Minimální hodinová mzda vzrostla z 87,30 na 90,50 koruny. Se zvýšením minimální mzdy, kterou podle údajů resortu práce a sociálních věcí pobírá v Česku na 149 tisíc zaměstnanců, souvisí také růst nejnižší úrovně tzv. zaručené mzdy, a to o 600 až 1200 korun měsíčně na 15 200 až 30 400 korun. Zaručená mzda se vyplácí v osmi stupních a představuje nejnižší výdělek dle odbornosti, náročnosti i zodpovědnosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců.

Vyšší minimální mzda

Tento krok přitom firmy zatíží ještě víc. „Jenže tito zaměstnavatelé už po první vlně pandemie do značné míry finančně vykrváceli a nyní, při probíhající druhé vlně, musejí své náklady osekávat,“ uvedl Kovanda. Další růst minimální mzdy a mezd zaručených tedy přichází ve velmi nevhodnou dobu. Podle Kovandy k němu nemělo v takovém rozsahu dojít, protože takto ekonomiku v citlivé době poškodí.

Stejně jako v roce 2020 se zvýšení minimální mzdy promítne v roce 2021 do zvýšení cen. To bohužel opět odnesou zejména malé firmy, u kterých mzdové náklady tvoří největší výdajové položky. „A dále firmy dodávající služby státu, například úklidové a bezpečnostní služby, neboť státní instituce v zadávacích řízeních často veřejnou soutěž podmiňují nejnižší cenou, tedy nejnižší cenou práce,“ upozorňuje Karina Kubelková.

Na situaci tak i letos vydělá hlavně stát. Vybere totiž více na odvodech. Podle ministerstva práce by mělo zvýšení minimální mzdy přinést do státní kasy na sociálním pojištění navíc 330 milionů korun za rok. Příjmy ze zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o zhruba 140 milionů za rok. Resort dále uvádí, že dle dostupných údajů lze předpokládat zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské sféře o zhruba 1,4 miliardy korun, v nepodnikatelské sféře o zhruba 54 milionů korun.