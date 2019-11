Eurozóna se zatím nenachází na kraji obrovské krize, tvrdí ekonom Jan Švejnar

Praha Ekonomiky v eurozóně se zatím nenachází na kraji obrovské krize. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli řekl ekonom Jan Švejnar z Kolumbijské univerzity v New Yorku. Velice nízké úrokové sazby podle něj způsobují to, že i výrazně zadlužené země jako třeba Itálie jsou schopné splácet své dluhy. ČR by měla využít toto prostředí nízkých sazeb k investování, dodal.

Euro byla chyba, píše šéf maďarské centrální banky. Podle něj chybí prvky úspěšné globální měny Nízké úrokové sazby ale znamenají velký růst cen jiných aktiv, nejen akcií, ale i třeba dramatické zvýšení cen nemovitostí, uvedl analytik ING Bank Jakub Seidler. Následkem tohoto stavu pak bohatší lidé bohatnou více než chudší lidé, kteří mají své úspory pouze v bankovních vkladech, doplnil hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Švejnar: Růst HDP bude větší než jinde v Evropě a má sílu dál stoupat Kovanda připomněl, že podle posledních ukazatelů je míra nejistoty ve světové ekonomice vyšší než například v době hospodářské krize před deseti lety. Plyne podle něj zejména z nedořešeného brexitu a obchodních válek, které například hrozí v případě vztahu USA s Čínou přerůst ve formu studené války. Problémem německé ekonomiky je situace v automobilovém sektoru, podotkl Seidler.