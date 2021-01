Firmy dosud z programu Antivirus obdržely více než 26 miliard korun na náhradu mezd

Praha Stát vyplatil z kurzarbeitového programu Antivirus dosud 26,3 miliardy korun na příspěvky na mzdy firmám, na něž dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Peníze získalo 67 613 podniků na 935 619 zaměstnanců. Poslanců to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podpořena byla podle ní každá čtvrtá firma z jejich celkového počtu a rovněž každý čtvrtý zaměstnanec.

Úřad práce dosud zahájil podle Maláčové do pondělí 1218 kontrol režimů A a B, což představuje prověrku 1,8 procenta podpořených firem. Dokončil podle ní 884 kontrol a prověřil 932 milionů korun. U 357 zaměstnavatelů našli úředníci pochybení, takže zaměstnavatelé museli vracet příspěvky celkem za 62 milionů korun, uvedla ministryně. Z celkového počtu chybujících zaměstnavatelů vracelo 308 zaměstnavatelů příspěvek částečně a 49 zaměstnavatelů ho muselo vrátit zcela, dodala.

Program končí s únorem. Maláčová naznačila, že by mohl být opět prodloužen, a to do doby, než budou účinná nová pravidla kurzarbeitu. Evropská komise podle ministryně vyjednává o možném prodloužení a navýšení maximálního objemu koronavirových podpor se všemi členskými zeměmi. „Rozhodnutí by mělo padnout v řádu dnů,“ uvedla.Pokud zaměstnavatel na výzvu úřadu práce příspěvek nevrátí, poruší rozpočtovou kázeň. Generální finanční ředitelství může z důvodů hodných zvláštního zřetele odvod za porušení rozpočtové kázně prominout, informovala ministryně.

Na podobě stálých pravidel zkrácené práce nepanuje shoda. Ve Sněmovně se před týdnem ve druhém čtení sešly odlišné celkové úpravy původního vládního návrhu od koaličních ANO a ČSSD. Celkem poslanci podali čtyři desítky pozměňovacích návrhů. Dolní komora bude předlohu schvalovat v únoru. Nestihne se její účinnost od března, když novelu ještě bude muset posoudit Senát a podepsat prezident.

Antivirus má bránit propouštění. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50 000 korun v zavřených provozech a 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39 000 korun. Příspěvkem B úřady práce dorovnávají 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin do 29 000 korun.

Podpora Antivirus C představovala odpuštění sociálních odvodů loni od června do srpna firmám do 50 zaměstnanců, které nepropouštěly a nesnižovaly výdělky. Stát takto podpořil 128 000 zaměstnavatelů a celkem 750 000 zaměstnanců. Na sociálních odvodech odpustil 13,3 miliardy korun.