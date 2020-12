ČSSD nemůže podpořit ani jednu verzi daňových změn, uvedl Hamáček. ‚Je to cesta ke slabému státu‘

PRAHA Sociální demokracie nemůže podpořit ani jednu verzi daňového balíčku. Nejlepší by bylo, kdyby balíček neprošel ani v jedné podobě. V úterní rozpravě nad daňovým balíčkem to řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. Sněmovna v úterý rozhoduje o tom, zda dá přednost svojí verzi, nebo té senátní. Obě varianty počítají se zrušením superhrubé mzdy a jejím nahrazením dvěma sazbami daně z příjmů fyzických osob, a to 15 procent a 23 procent pro lidi s příjmy zhruba nad 140 000 korun měsíčně.

Prezident Zeman daňový balíček ani nepodepíše, ani nevetuje. Bude tedy platit i přes jeho výhrady Senátní verzi podpořila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) i předseda opoziční ODS Petr Fiala.

„Najednou tady vlastně de facto během dvou měsíců totálně změníme a překopeme charakter České republiky,“ řekl Hamáček. Zdůrazňoval, že balíček představuje cestu ke slabému státu. Poukazoval na to, že stát řeší pandemii koronaviru a pravidelně někdo žádá o podporu. Když není kde brát peníze a stát je slabý a nemá peníze, příliš pomáhat nemůže, argumentoval.

Poznamenal také, že rozpočet na příští rok je poslední, který byl sestavitelný. Rozpočet na rok 2022 už podle jeho mínění bude problém a bude se v něm muset škrtat. Senát ho zklamal, protože měl naději, že ho přepracuje tak, aby zachoval cíl maximální podpory spotřeby, uvedl. Stát dal na podporu ekonomiky přes 241 miliard, řekla poslancům Schillerová. Schodek na příští rok bude 320 miliard Senátní verze bude mít na veřejné rozpočty celkový dopad asi 99 miliard korun. Původní sněmovní verze by je připravila až o 130 miliard korun.