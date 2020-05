Je chyba, že ČSA nepatří státu, prohlašuje ministr Havlíček. ‚Ať nad tím dotyčné vlády přemýšlí‘

Praha Klíčoví dopravci živoří, ať už jezdí po kolejích, nebo létají. Potřebují k záchraně života různé léky, účinná látka je ale stejná: státní miliardy. Jsme připraveni pomoci, říká Karel Havlíček (za ANO), který řídí zároveň resorty průmyslu i dopravy.

Lidovky.cz: Už máte jasno, zda stát pomůže strádajícím aerolinkám Smartwings, pod něž patří i tradiční ČSA?

Nyní čekáme na to, jak firma zareaguje s ohledem na prognózy a přípravy obnovení letecké přepravy. Samozřejmě nejlepší je do žádné firmy nevstupovat, to je vždy až ta poslední možnost. Ale zároveň je to lepší varianta než nechat České aerolinie padnout a dívat se, jak je někdo kupuje v konkurzu.

Lidovky.cz: Šéf Smartwings Jiří Šimáně opakovaně zdůraznil, že by stát měl aerolinkám pomoci. A poukázal na řadu příkladů ze světa. Souhlasíte s ním?

Má pravdu, když řekl, že se Smartwings ocitly v situaci, do níž se nedostaly vlastní chybou. Když měla firma v minulosti tržby okolo 28 miliard, dnes má desítky milionů měsíčně, je to pro ni zdrcující. Co země, to nějaký podpůrný program pro aerolinky, ať je vlastní ten, či onen. Je tedy logické, že bychom se nad tímto požadavkem neměli pohoršovat.