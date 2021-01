Kuřáci si opět připlatí. V únoru stoupne daň a průměrná cena krabičky se vyšplhá ke 110 korunám

Praha Ještě hlouběji do peněženek budou muset v letošním roce sáhnout kuřáci. Od února začíná platit další zvýšení sazby daně z tabákových výrobků. Po loňském historicky největším zvýšení daně, a tedy i nejvyšším zdražení o zhruba 13 korun za krabičku, si tentokrát sice připlatí o něco méně, ale i tak cena balení 20 kusů cigaret vzroste citelně.

Podle verze, která prošla do zákona koncem loňského roku v rámci takzvaného daňového balíčku, se daň únorem počínaje zvyšuje o osm korun a průměrná cena krabičky tak vyšplhá ke 110 korunám. Záleží však na cenové kategorii. Za méně než 105 korun už málokdo nakoupí, výjimkou nebudou ani ceny přes 130 korun.

Drahota nedorazí do trafik hned počátkem února, ale postupně. Prodejci mají tříměsíční lhůtu na doprodej loňských zásob.

Vzpruha pro státní rozpočet

Stát původně počítal s mírnější verzí zdražování rozprostřeného na tři nejbližší roky. Ministerstvu financí, jež v čase ekonomické bídy a koronakrize nutně potřebuje aspoň zčásti sanovat štědré výdaje státního rozpočtu, se ale výraznější zdražení i v tomto roce hodí.

Tabáková daň se totiž v loňském, pandemií covidu drasticky zasaženém roce ukázala jako prakticky jediná, jejíž inkaso oproti předchozímu roku vzrostlo. Všechny daně, včetně těch z příjmů firem i fyzických osob, DPH i spotřebních daní z ostatních komodit, byly ve větším či menším minusu. Pouze z tabáku – díky loňské extrémně zvýšené dani, vládou nezavřených trafik a jen mírně klesající spotřebě – vybral stát víc: téměř 59,5 miliardy korun. To je meziroční nárůst o 6,4 procenta, tedy o 3,6 miliardy korun.

Podle původního předpokladu ministerstva (v roce 2019 během přípravy loňského zvýšení daně) si ale stát měl přilepšit mnohem víc – inkaso spotřební daně z tabákových výrobků mělo v roce 2020 vzrůst o 7,7 miliardy korun.

„Původně odhadovaného navýšení inkasa nebylo dosaženo z důvodu uzavření hranic v první polovině roku a z toho plynoucí absence přeshraničních nákupů z Německa a Rakouska, prodloužení lhůty pro doprodej cigaret s předcházející sazbou daně i výrazného oslabení turistického ruchu,“ uvedlo ministerstvo ve zprávě o plnění státního rozpočtu za loňský rok.

Zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků - info grafika.

Stejně jako v minulých letech i letos vzroste daň nejen u klasických cigaret, ale i řezaného tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, tedy na českém trhu náplní do elektronických strojků typu IQOS a Glo.

„Mám na to absolutně kritický názor. Loni stát zvedl daň historicky nejvyšším způsobem a letos se snaží vymačkat z tabákových výrobků opět co nejvíc. To už ale povede k poklesu legálního prodeje a stále víc kuřáků začne nakupovat třeba z Polska, kde je cena o 20 procent nižší a daň tam nezvýšili,“ komentuje nové změny jednatel tabákové společnosti Imperial Tobacco Kamil Provazník.

Zahřívaný tabák zdraží méně

Celé letošní zvýšení tabákové daně by údajně mělo přilepšit státnímu rozpočtu více než dvěma miliardami korun. Zatímco řezaný tabák ke kouření zdraží víc než cigarety (balíček o 11 korun), zahřívaný tabák, jehož balení 20 kusů náplní stojí v obchodě stejně jako krabička cigaret a přitom daň je jen čtvrtinová, podraží minimálně. Daň letos vzroste jen o dvě koruny a nepoměr vůči klasické cigaretě se ještě zvýší.

To kritizují nejen tabákové firmy, s výjimkou lídra Philip Morris, jehož strojek IQOS s náplněmi Heets vládne českému zahřívanému trhu, ale i mnozí ekonomové. „Výrobci mají díky extrémně nízké dani a vysoké ceně v obchodech obrovsky vysoké marže. Kdyby stát zvýšil víc daň ze zahřívaného tabáku, přineslo by mu to viditelně větší daňový příjem a přitom by finální cena pro spotřebitele nemusela zásadně narůst. Místo toho ale schválený způsob opětovného zvýšení daně klasických cigaret přináší riziko nárůstu nelegálního trhu. Stát vybere méně, než očekává,“ reaguje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Senátoři, kteří schvalovali v prosinci finální podobu daňového balíčku, měli na stole i variantu, která s výraznějším zvýšením daně u zahřívaných tabákových výrobků počítala. Nakonec ale odhlasovali původní verzi od poslanců.

Většina z nich soudí, že nižší daní je třeba zohlednit nižší škodlivost zahřívaného tabáku a výrobků typu IQOS nebo Glo na kuřákovo zdraví. „Já to vnímám jako jakýsi boj cigaretové lobby mezi sebou. Nebyla bych vůbec proti tomu návrhu, kdyby stejným způsobem byly daněny i cigarety,“ kritizovala návrh na přiblížení daně ze zahřívaného tabáku k dani z klasických cigaret například lékařka Alena Dernerová ze senátorského klubu Starostové a nezávislí.