Lidé by měli více utrácet, nikdo nebude peníze navíc pálit v kamnech, říká Schillerová

Praha Senát vrátil sněmovně upravený návrh zrušení superhrubé mzdy, stále mu však hrozí prezidentské veto. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) však věří, že snížení daní už od ledna se stihne a lidé začnou více utrácet. „A to je pro kola naší ekonomiky opravdu dobrá zpráva,“ říká v rozhovoru pro LN.

LN: Jaký máte pocit z jednání v Senátu? Považujete výsledek za úspěch?

Prosazovat jako menšinová vláda takto revoluční daňové změny opravdu není jednoduché. Přesto to díky velmi konstruktivnímu přístupu senátorů vypadá, že na Vánoce by mohlo být jasno. Takže lidé by už v lednové výplatě, která chodí v únoru, mohli dostat tisíce korun navíc.

A to je pro kola naší ekonomiky opravdu dobrá zpráva a samozřejmě úspěch nejen pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele. Ti jednak mohou věnovat více peněz na zotavení se po těžké recesi, jednak jim pomůžeme udržet vysokou zaměstnanost. A díky kompenzacím neprodělají ani samosprávy. Lidem zůstane více peněz a ty utratí z velké části právě tam, kde pracují. Stáli jsme na rozcestí krize a prosperity a vydali jsme se tím správný směrem.