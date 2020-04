Ministerstvo financí opět zaznamenalo výrazný zájem o státní dluhopisy

Praha Ministerstvo financí ve středu ve třech aukcích prodalo státní dluhopisy za 87,4 miliardy korun, což je stejně jako při aukcích minulý týden několikanásobně více než původně plánovalo. Vyplývá to z informací na internetových stránkách České národní banky. Podle původních plánů MF chystalo prodat ve středečních třech aukcích dluhopisy za maximálně 12 miliard korun. Splatnost dluhopisů je od jednoho do pěti let. Další tři aukce plánuje MF 15. dubna.

„Atraktivita státních dluhopisů stoupla poté, co ministryně financí před více než týdnem oznámila, že se dohodla s guvernérem ČNB na odkupech dluhopisů centrální bankou na sekundárním trhu. Ačkoli potřebná legislativa prozatím čeká v Poslanecké sněmovně a bankovní rada na posledním jednání mírnila očekávání trhu, zájem investorů nadále pokračuje. Napomáhá tomu i chvilkové uklidnění globálních trhů,“ uvedl ekonom Komerční banky František Táborský.

Schodek státního rozpočtu ke konci března stoupl na 44,7 miliard korun Před týden MF prodalo ve třech aukcích státní dluhopisy za 53,4 miliardy, původní plány počítaly s 12 miliardami korun. Následně minulý týden MF ještě prodalo rekordní objem ročních pokladničních poukázek s výnosem 1,25 procenta za 68,5 miliardy korun. Minulý týden schválila sněmovna zvýšení schodku státního rozpočtu z původních 40 na 200 miliard korun. MF plánuje deficit financovat především právě prodejem státních dluhopisů. Podle Táborského si MF za poslední dva týdny obstaralo prostřednictvím aukcí a operacím na sekundárním trhu 245,4 miliardy korun, přičemž od začátku roku to je již 274,8 miliardy korun. „Podle našich odhadů však bude muset ministerstvo letos získat až 410 miliard korun na pokrytí 200 miliard korun deficitu státního rozpočtu, splátek starších dluhopisů a úvěrů a dalších výdajů spojených s řízením státní kasy,“ uvedl Táborský.