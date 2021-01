Ministerstvo prodloužilo příjem žádostí do programu COVID cestovní ruch do 29. ledna

Praha Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) rozhodlo o prodloužení příjmu žádostí do programu COVID podpora cestovního ruchu. Bude je přijímat do 29. ledna, program měl skončit v pondělí. Úřad to uvedl na svém webu u detailů programu. Jde už o druhé prodloužení. Příjem žádostí měl původně trvat od 11. listopadu jeden měsíc.

Firo-tour (a další) nad propastí, dostanou klienti zpět své peníze? Havlíček slíbil novou podporu cestovek Na pomoc cestovním kancelářím (CK), agenturám a průvodcům, kteří zaznamenali kvůli pandemii koronaviru výrazné ztráty, je připraveno 500 milionů korun. Ministerstvo k 15. prosinci evidovalo 1090 žádostí zhruba za 316 milionů korun, k tomuto datu proplatilo 108 milionů korun. Z přijatých žádostí jich bylo asi 40 procent od CK, 34 procent od cestovních agentur a zhruba pětinu podali průvodci.

Pro CK je v programu vyčleněno asi 345 milionů korun. Mohou získat 2,5 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na loňský rok. Dotaci je možné použít na provoz a úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené kvůli pandemii v období od 20. února do 10. října. Pro velké CK s plánovanými tržbami pro loňský rok přesahujícími půl miliardy korun MMR připravuje program COVID cestovní kanceláře II. Cestovním agenturám by z programu COVID podpora cestovního ruchu mělo připadnout přibližně 55 milionů korun. Agentury mohou získat 500 korun na pokrytí ztrát za každý zrušený zájezd či lázeňský pobyt kvůli koronaviru od 20. února do 10. října. Pro agentury, jejichž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch, je připraven druhý typ dotace, a to ve výši paušálu podle příjmů, které agentura měla v roce 2019. Podmínkou je více než 50procentní propad. Agentury nemohou žádat o oba druhy podpory. Nejužitečnější cestovní pasy mají i letos Japonci, Češi se umístili mezi nejlepšími Pro průvodce je připraveno zhruba 25 milionů korun. Průvodce může získat dotaci 50 000 korun, pokud poskytne školskému zařízení minimálně deset vyučovacích hodin výchovně vzdělávacích služeb. Druhou možností je absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kurzu akreditovaným ministerstvem školství do konce příštího roku. Pokud ani jednu podmínku průvodce nesplní, má nárok na příspěvek 40 000 korun. Spotřeba cestovního ruchu se za loňský rok kvůli pandemii koronaviru podle posledních analýz společnosti Economic Impact pro agenturu CzechTourism propadne zhruba o 54 procent na 139 miliard korun. MMR k 1. lednu eviduje 704 CK, na začátku loňského roku jich fungovalo 856.