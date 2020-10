Návrh rozpočtu podle rady neponechává prostor pro nečekané výdaje. Schodek je naplánovaný na 320 miliard

Návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun neponechává žádný prostor pro případné navýšení výdajů v případě neočekávaných událostí. Navíc postup použitý k úpravě výdajového rámce a tvorbě rozpočtu vede k dalšímu rozmělňování rozpočtových pravidel. Ve čtvrtečním stanovisku to uvedla Národní rozpočtová rada

Rada zároveň zopakovala, že návrh nezajistí dodržení limitů daných aktuálním zněním zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

„Vláda významným zvýšením výdajových rámců neponechává vůbec žádný prostor pro řešení nenadálých a neočekávaných událostí v roce 2021, což nelze považovat v současné nejisté době za racionální,“ uvedla rada.

Pokud by byl podle rady v této podobě rozpočet schválen, znamenalo by prohloubení strukturálního deficitu až na 4,5 procenta HDP. Zákonný limit je přitom čtyři procenta. „To vše navíc za předpokladu, že rozpočty obcí a krajů nebudou hospodařit s deficitem. Pokud by se tento předpoklad nepotvrdil, bylo by výsledné saldo ještě horší,“ uvedla rada.

Ta ve čtvrtek také upozornila, že maximální hodnotu deficitu odvozenou v dubnové Rozpočtové strategii veřejného sektoru ve výši 273 miliard korun doporučovala nevyčerpat. „Stávající návrh však místo toho počítá naopak se schodkem o téměř 50 miliard korun vyšším,“ uvedla.

Navíc konstatovala, že dodržování podstaty rozpočtových pravidel není samoúčelné. Jejich respektování totiž podle rady velmi významně snižuje riziko vzniku dlouhodobé strukturální nerovnováhy veřejných financí, která si dříve nebo později vyžádá zásah. „Ten je zpravidla spojený s nárůstem daní a redukcí rozsahu poskytovaných veřejných služeb a negativně tak dopadá na životní úroveň obyvatel,“ uvedla rada.

Ministerstvo financí by mělo také podle rady vypracovat plán konsolidace veřejných financí, který například představilo Německo. V této souvislosti rada upozornila, že pokud Německo svůj plán snižování schodku rozpočtu dodrží, hrozí, že český schodek státního rozpočtu bude v letech 2022 a 2023 dokonce nominálně vyšší než v případě nepoměrně většího Německa.

„Čeští poslanci, kteří si od vlády při schvalování půlbilionového deficitu na letošní rok vyžádali předložení koncepce konsolidace veřejných financí pro období 2021 až 2027, dokument v daném termínu do 30. září neobdrželi,“ upozornila rada.

Kvůli dopadům šíření koronaviru na příjmy státu ministerstvo financí letos prosadilo vedle navýšení schodku rozpočtu ze 40 na 500 miliard korun také novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Podle ní je pro příští rok možné zvýšit strukturální deficit na čtyři procenta hrubého domácího produktu (HDP). To je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. Změnu kritizovala Národní rozpočtová rada.

Dosud byl střednědobým rozpočtovým cílem pro Česko v letech 2020 až 2022 strukturální deficit 0,75 procenta HDP. Letos jej ministerstvo financí čeká 2,7 procenta.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Radě nyní předsedá ekonomka Eva Zamrazilová.