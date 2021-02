Nová prognóza ČNB nepřekvapila. Díky růstu koruny by mohly zlevnit dovolené v cizině

Praha Nová předpověď ČNB o dalším vývoji české ekonomiky nikoho nepřekvapila. Ekonomové nejvíce diskutují o tom, kdy začne centrální banka zvyšovat úrokové sazby. Zvýšení sazeb a tedy zdražení peněz v ekonomice záleží nejen na obnovení hospodářského růstu, ale i na vývoji koruny. Ta má podle ČNB letos posílit pod 25,50 a příští rok pod 25 korun za euro.

Česká národní banka (ČNB) v současnosti vidí vývoj české ekonomiky v letošním roce v trochu lepším světle než ještě před pár týdny. Zatímco v listopadu předpovídala pro letošní rok hospodářský růst 1,7 procenta, nyní očekává 2,2 procenta. Optimističtější výhled je výsledkem toho, že loni v říjnu, kdy začala listopadová prognóza ČNB vznikat, vypadala situace o dost hůře, než na přelomu roku či v lednu.

To už atmosféru v globální ekonomice optimisticky ovlivnila řada pozitivních faktorů, jako kupříkladu zahájení vakcinace či nástup nového amerického prezidenta Joe Bidena. Díky tomu mohl český průmysl v závěru roku těžit z obnovené zahraniční poptávky a zmírnit očekávaný propad ekonomiky. ČSÚ před několika dny odhadl, že hrubý domácí produkt Česka loni klesl o 5,6 procenta, sama ČNB nyní svůj odhad upravila z minus 7,2 na minus 5,8 procenta.



Trh měl vyšší očekávání

I tak je centrální banka ve svém odhadu opatrnější než ostatní instituce či analytická pracoviště bank. Například ministerstvo financí v prognóze, vydané 20. ledna, pro letošní rok odhaduje růst 3,1 procenta. „Z pohledu současného konsensu na trhu je to relativně konzervativní odhad. I kdybychom se začali z pandemie dostávat pomaleji,“ hodnotí prognózu ČNB hlavní ekonom ING Bank pro ČR Jakub Seidler. Konsensus, což je medián (tedy hodnota uprostřed škály) předpovědí, je podle něj lehce nad třemi procenty.

Centrální banka však má mezi analytickými pracovišti naprosto mimořádné postavení. A její prognóza má význam i pro širší veřejnost. „ČNB disponuje mnoha experty s letitou zkušeností a úzkou specializací a také mnoha neveřejnými daty, ať už z oblasti hospodaření veřejných financí nebo situace ve finančním sektoru. Lze proto předpokládat, že prognózy ČNB ohledně české ekonomiky patří k těm nejkvalitnějším,“ upozorňuje ekonom České spořitelny a dlouholetý poradce člena Bankovní rady ČNB Michal Skořepa.

Druhým důvodem, proč je zmíněná prognóza důležitá, je, že každá prognóza ČNB naznačuje, byť samozřejmě s jistou dávkou nejistoty, jakým směrem a jak rychle by se mohlo v dalších měsících posouvat nastavení měnové politiky, tedy především úroveň repo sazby. „Právě výhled repo sazby ČNB je jedním ze základních vstupů pro vývoj všech ostatních, tedy mezibankovních i klientských úrokových sazeb v české ekonomice, včetně hypotečních. Výhled klientských sazeb je následně velmi významným parametrem pro finanční rozhodování a plánování firem i domácností,“ doplňuje Skořepa. To potvrzuje i sama ČNB.

„Představuje (prognóza – pozn. red.) vnímání odborníků ČNB ohledně nejpravděpodobnějšího budoucího vývoje ekonomiky včetně chování samotné centrální banky,“ uvádí banka na svých webových stránkách.

Úrokové sazby zůstávají

Proto se také drtivá většina komentářů analytiků k nové prognóze ČNB zaměřila na další vývoj sazeb. A dospěla ke shodnému závěru: to, co centrální banka napsala už ve své listopadové prognóze a co zaznívá v prohlášeních členů jejího vedení na adresu sazeb, stále platí. V souladu s postupným oživováním české ekonomiky a očekávaným posilováním koruny letos dojde ke zvýšení sazeb. Analytici většinou očekávají, že úprava přijde až na podzim a odhady, kolikrát a o kolik to bude, se liší. Vše záleží na obnovení hospodářského růstu a také síle koruny.

Hlavní ekonom Generali Investments Radomír Jáč ale upozorňuje ještě na jednu věc: výhled centrální banky na kurz koruny, který je podle něj zajímavý. To, že ČNB očekává další posílení - v závěru letošního roku pod úroveň 25,50 za euro a v příštím roce pod 25 korun - je podle něj odhad blízký očekávání jeho instituce.

„Pokud se naplní scénář oživení hospodářského růstu jak v české ekonomice, tak ve světě, tak by koruna měla reagovat posílením. Na rozdíl od vyznění základního scénáře prognózy ČNB ale vnímám kombinaci silnější koruny a přetrvávajících nejistot na straně pandemie jako kombinaci, která hovoří pro mírnější inflační tlaky v české ekonomice a tedy i pro delší setrvání úrokových sazeb na jejich stávajících úrovních,“ říká Jáč.

A dodává, že osobně by si dovedl představit jedno zvýšení úrokových sazeb v letošním závěrečném čtvrtletí, po němž by následoval další růst úroků v roce 2022. Ale stejně dobře je možné, že kombinace silnější koruny a mírnějších inflačních tlaků povede bankovní radu k tomu, že zahájení cyklu zvyšování úroků odloží až na rok 2022. Úrokové sazby mělo vedení centrální banky ve čtvrtek na svém jednacím stole spolu s prognózou. Všech sedm členů hlasovalo pro jejich ponechání na stejné úrovni.