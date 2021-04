O patnáct procent méně než před rokem. Stát vybral na daních v prvním čtvrtletí 219 miliard

Praha Celkové daňové příjmy státu bez pojistného na sociální zabezpečení letos v prvním čtvrtletí klesly meziročně o 15 procent, tedy o 38,6 miliardy, na 219,2 miliardy korun. Na dani z přidané hodnoty (DPH) stát získal 91 miliard korun, meziročně o 6,8 miliardy korun méně. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral naopak mírně více, celkem 41,6 miliardy korun. Vyplývá to z dat zveřejněných ministerstvem financí v rámci údajů o státním rozpočtu ke konci března.

V případě daně z příjmů firem MF uvedlo v pokladním plnění, že inkaso daně z příjmů právnických osob, podobně jako u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky, je v březnu vždy razantně posíleno splatností první čtvrtletní zálohy a vyrovnáním daně pro část poplatníků.



Samotný státní rozpočet získal ke konci března na daňových příjmech bez pojistného na sociální zabezpečení 148,6 miliardy korun, tedy o 34,7 miliardy meziročně méně. Schodek rozpočtu ke konci března stoupl na 125,2 miliardy korun, což byl nejhorší březnový výsledek od vzniku ČR.

Některé daně jsou takzvané sdílené daně. Patří mezi ně například DPH, daň z příjmu právnických osob nebo daň z příjmu fyzických osob. Jejich výnosy tak putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Na kraje připadá nově letos 9,78 procenta a na obce 25,84 procenta z celostátního hrubého výnosu DPH, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. Do loňska to bylo u krajů 8,92 procenta a u obcí 23,58 procenta. Daň z nemovitosti je 100procentním příjmem obcí.