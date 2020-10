Odklad EET moc nepomůže. Je to spíš politické rozhodnutí, míní podnikatelé

Praha Daňové přilepšení státu v řádu mnoha miliard korun, narovnání podnikatelského prostředí. Elektronická evidence tržeb, která má podle vlády skýtat státu i podnikatelům jen samé benefity, bude mít odklad. Až tak velký, o jaký zástupci byznysu dle informací LN ani nežádali.

Z jejich pohledu není odložení, a to až na leden 2023, pomocí, která by covidem strádajícím živnostníkům a firmám zásadně ulevila. Návrh ministryně financí Aleny Schillerové (Za ANO) už ale schválili poslanci a příští týden tak s téměř stoprocentní jistotou učiní i Senát.



EET je jedním z největších projektů premiéra Andreje Babiše (ANO) od počátku jeho politické kariéry, vlajková loď jeho tažení proti daňovým únikům a za vylepšení příjmů státní pokladny. Ministerstvo financí v únoru tvrdilo, že příští rok EET přispěje do rozpočtu částkou 19,2 miliardy korun. Menší část v tom měl tvořit vliv dosud nespuštěné třetí a čtvrté etapy, která se dotkne asi 300 tisíc řemeslníků a dalších podnikatelů. Většinu generuje na 200 tisíc už před covidem účtujících podnikatelů a firem z oboru gastronomie, ubytování a obchodu.

Odložit, nebo spíš zrušit?

Dvouleté prodloužení odkladu pro celou EET však považují mnozí za cestu k úplnému zrušení. Anebo možnost, jak eliminovat vliv kritiků tohoto systému během voleb, jež se budou konat za rok. I když podnikatelé, kteří EET už roky před covidem provozovali, ji dnes tolerují. Nebo dokonce chválí.

„Odložení EET určitě není nezbytná pomoc. Systém funguje. Pokud to stát chce odložit, proč ne. Ale není to důležité,“ reaguje prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. „Dělá to dojem, že po tak dlouhé době to pak úplně zruší,“ dodal.

Jasno mají i hospodští. „Odklad EET jsme při jednání se zástupci vlády ohledně variant pomoci našemu oboru ani nenavrhovali. Není to nic, co by nás teď zachránilo, všichni jsme si už dávno zvykli,“ říká Luboš Kastner, spolumajitel šestice restaurací společnosti Hospodska a garant projektu Moje restaurace při asociaci malých a středních podniků a živnostníků (AMSPČR).

„EET skutečně vedlo k narovnání podnikatelského prostředí. Nevidíme důvod už zavedenou a fungující první a druhou vlnu EET odkládat. U té chystané třetí a čtvrté to určitý význam má,“ přidává se místopředsedkyně AMSPČR Pavla Břečková.

Ministři argumentují, že nově se EET bude vztahovat na mnoho koronakrizí dnes postižených podnikatelů a firem, a to včetně lékařů, kteří mají nyní jiné starosti než shánět elektronickou pokladnu a potřebné certifikáty. „Musíme zachránit podnikání. Firmy budou mít tolik potíží, aby se dostaly do situace před covidem,“ zdůvodnila odklad Schillerová.

Třetí a čtvrtá etapa EET se vztahuje na všechny zbylé obory podnikání od řemeslníků, služeb, servisů, zemědělců po lékaře nebo právníky. Někteří zástupci podnikatelů a firem navrhovali při jednání o kompenzaci koronavirových škod odklad EET do jara nebo případně až do podzimu příštího roku.

Dva roky? A proč vlastně?

To by dávalo podnikatelům, kteří se nově do EET zapojí, čas na přípravu. Návrh ministryně financí Schillerové na dvouletý odklad je nicméně překvapil.

„Ano, my jsme odklad navrhovali. Nepamatuji se však, že bychom někdy uváděli přesně ty dva roky,“ odpověděl na dotaz LN prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Dva roky nedávají smysl ani podle daňových odborníků. Jedná se dle nich spíš o politické než ekonomické rozhodnutí. „U třetí a čtvrté vlny bych určitý odklad chápal. Ale spíš myslím, že to je elegantní řešení, jak EET po 1. lednu 2023 úplně zrušit,“ soudí daňový poradce společnosti Apogeo a někdejší šéf Finanční správy Jiří Žežulka.