Podle Havlíčka jsou připraveny různé varianty podmínek pro otevření obchodu a služeb

Praha Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) má připraveny podmínky a nástroje pro případ, že by se v pondělí obnovilo fungování maloobchodu, služeb a volnočasových aktivit. Na tiskové konferenci po jednání vlády s hejtmany to řekl ministr Karel Havlíček (za ANO).

Sněmovna ve čtvrtek nevyhověla vládě v žádosti o další prodloužení nouzového stavu, na jehož základě například omezuje většinu podnikatelských činností. Stav nouze by měl skončit s nedělí. Vládní kabinet od pátku řeší s hejtmany další postup, jednání bude pokračovat v neděli v 10:00. Hejtmani by mohli vládu požádat o vyhlášení nouzového stavu, nepanuje na tom ale mezi nimi shoda.



„Ať bude varianta taková, či onaká, tak máme připraveny všechny nástroje a podmínky pro to, kdyby se cokoliv pouštělo, za jakých podmínek to má být. Ale logicky to nemůžeme říci, pokud nebude jasné stanovisko,“ řekl Havlíček. Konkrétní režim a hygienické podmínky pro další fungování by se podnikatelé měli podle Havlíčka dozvědět na tiskové konferenci po nedělním jednání vlády. Uskuteční se od 14:00, řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Havlíček doplnil, že na sobotním jednání s hejtmany se krátce mluvilo také o kompenzacích pro podnikatele.

Profesní organizace v pátek vyjádřili obavu z toho, že s koncem nouzového stavu může být zpochybněn dosavadní systém náhrad, což by například podle České unie cestovního ruchu mělo devastující úder na ekonomiku nejen v cestovním ruchu. Podle Havlíčka má MPO připraveny varianty pro všechny případy, tedy pokud by nouzový stav pokračoval, uskutečnily by se změny v opatřeních nebo by bylo podnikání obnoveno. Informace o kompenzacích sdělí rovněž v neděli po jednání vlády, doplnil.