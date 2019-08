Polský rozpočet má být poprvé za 30 let vyrovnaný. Kritici návrh označují za vládní trik v kampani

VARŠAVA Polská vláda v úterý schválila návrh vyrovnaného státního rozpočtu na rok 2020. Bude-li schválen, poprvé za 30 let by rozpočet země nebyl schodkový. Po jednání vlády to oznámil premiér Mateusz Morawiecki, podle něhož k vyrovnanému rozpočtu přispívá hlavně účinný výběr daní a změny v důchodovém systému. Příjmy a výdaje mají činit 429,5 miliardy zlotých (2,5 bilionu korun).

Uhelný důl u českých hranic by se nemusel rozšířit. Polsko uznalo chybu ve schválení územního plánu „Poprvé za 30 let jsme předložili vyrovnaný rozpočet,“ prohlásil premiér. Zdůraznil, že se podařilo podstatně snížit úniky peněz do daňových rájů, které se pohybovaly v řádu miliard zlotých. V loňském roce rozpočtový schodek činil 10,4 miliardy.

‚Vládní trik‘ Deník Rzeczpospolita dříve uvedl, že rozpočet na rok 2020 těží z prodeje frekvencí pro mobilní telefony, práv na emise oxidu uhličitého a z důchodové reformy země. Dohromady by tyto kroky měly přinést 17,8 miliardy zlotých. Dalších 14,9 miliardy zlotých pochází ze zlepšení výběru daní a 5,2 miliardy zlotých přinesou změny plateb systému sociálního zabezpečení. Vyšší zdanění alkoholu by mělo vynést dalších 1,1 miliardy zlotých, stejnou sumu nová milionářská daň a 1,4 miliardy změny ekologické daně. Kritika ale označila vyrovnaný rozpočtový plán za vládní trik v kampani před parlamentními volbami, které se mají konat 13. října. Poukazuje na to, že s ohledem na očekávané ekonomické zpomalení jsou tyto předpoklady příliš optimistické. Rozpočet musí schválit obě komory parlamentu a prezident.