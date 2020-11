Daňové úlevy za 130 miliard: změny ovlivní každého. Co nejdůležitějšího balíček přináší?

Praha Už 13 let si bere stát od zaměstnanců daň z příjmu na základě principu takzvané superhrubé mzdy. V noci ze čtvrtka na pátek většina poslanců odhlasovala návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) superhrubou mzdu zrušit.

Což znamená, že pokud daňový balíček, jehož je návrh jen jednou částí, projde následně i hlasováním senátorů, budou finanční úřady sazbu 15 procent počítat z nižšího základu. Tedy jen z klasické hrubé mzdy a nikoliv té superhrubé, která je vyšší ještě o odvody sociálního a zdravotního pojištění, hrazené zaměstnavateli.



Pro všech 4,5 milionu zaměstnanců to znamená úsporu začínající měsíčně zhruba na jedné tisícovce korun a končící v případě skutečně vysokých platů i kolem deseti tisíc. O to by od příštího roku plátci daně měli vyšší čisté mzdy. Aby toho nebylo málo, v rámci celého balíčku daňových změn prošel i návrh Pirátů na zvýšení základní daňové slevy.

Pro státní rozpočet a navázané rozpočty obcí a krajů tak náklady na všechny změny v daňovém balíčku představují ztrátu ve výši 130 miliard. S tím rozpočet pro příští rok, schválený nedávno poslanci v deficitu 320 miliard korun, nepočítal. O to víc se nyní celkové manko státu v roce 2021 propadne.

Utrácet, nebo šetřit?

Vláda předpokládá, že lidé začnou daňové přilepšení hned utrácet v obchodech a za služby. Takže část celého 130miliardového manka, možná kolem šesti miliard korun, by se státu mohla vrátit díky vyššímu inkasu DPH. Podle ekonomů není ale větší utrácení vůbec jisté. Bude hlavně záležet, jaké očekávání mají lidé ohledně dalšího vývoje koronakrize.

„Zejména v případě narůstající nejistoty se domnívám, že budou vznikat tendence k vytváření úspor na horší časy. Naopak, pokud by se současná situace začala rychleji zlepšovat a bylo by zřejmé, že ekonomika se bude rychleji navracet do původní formy, bude ochota k utrácení vyšší,“ řekl pro Lidovky.cz Petr Toman, daňový poradce KPMG Česká republika.

Tendence utrácet závisí podle něj i na tom, o jakou příjmovou skupinu se jedná. Ti bohatší, u nichž úspora vlivem daňového balíčku bude vyšší, většinou potřebu hned utrácet nemají.

Podobně to vidí i předseda Unie daňových poplatníků ČR Ondřej Lichnovský. „Celé to opatření pomůže nejvíc vysokopříjmovým skupinám. A u nich vidíme spíš sklon k odkládání spotřeby. Utrácet hned volné prostředky mají potřebu spíš lidé s nižšími příjmy. S nějakým přilepšením DPH pro stát bych tedy moc nepočítal,“ míní Lichnovský.

Co nejdůležitějšího tedy daňový balíček přináší?

Zrušení superhrubé mzdy

Daň z příjmu bude 15 procent z hrubé, nikoliv superhrubé mzdy. Zaměstnanec s průměrným platem 34 tisíc korun odvede nově státu daň 5100 korun, o zhruba 1700 korun méně než dosud. V případě příjmu většího než čtyřnásobek průměrné mzdy bude sazba 23 procent.

Základní daňová sleva

Základní sleva je dnes ve výši 2070 korun měsíčně (24 840 korun ročně). Nově by sleva měla odpovídat průměrné mzdě předminulého roku. To by pro rok 2021 znamenalo 34 125 korun, měsíčně by tak sleva narostla o 774 na 2844 korun.

Stravenkový paušál

Stát umožní zaměstnavatelům, aby jako zaměstnanecký benefit vypláceli lidem místo stravenek přímo peníze. Firmy si mohou stejně jako u stravenek odečíst 55 procent hodnoty z daňového základu.

Daňový bonus

Ruší se strop pro uplatnění daňového bonusu, dnes činí 64 tisíc korun ročně. Je-li daňová povinnost plátce záporná vlivem slevy na dani za vyživované děti, jde o daňový bonus. Ten finanční úřad zatím vyplácí jen do stanovené hranice.

Nižší daň z nafty

Současná sazba spotřební daně z nafty se sníží o jednu korunu z nynějších 9,95 koruny za litr. Pumpaři tvrdí, že svůj levnější nákup promítnou stejnou měrou i do cen pro řidiče.

Vyšší spotřební daň z tabáku

Tabák zdražil už letos o zhruba 12 korun za krabičku cigaret. Pro rok 2021 se počítá se zvýšením daně u jedné krabičky o osm korun, balíčku řezaného tabáku o 11 a krabičky zahřívaného tabáku o dvě koruny. V následujících dvou letech bude zvýšení menší.