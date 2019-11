Česká pošta v opakované aukci prodala klášter na Smíchově. Jméno nového vlastníka zatím nezveřejnila

Praha Česká pošta v opakované elektronické aukci prodala areál bývalého kláštera svatého Gabriela na pražském Smíchově. Jméno nového vlastníka ale zveřejní až po podpisu smlouvy. Minimální nabídková cena byla 353,35 milionu Kč, což odpovídá hodnotě vycházející ze znaleckého posudku a ceně, za kterou státní firma objekt nabídla k odkupu při minulé aukci. ČTK to řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Pošta se objekt snažila prodat několik let. Minimální cena byla snížena oproti původní nabídce z roku 2016 zhruba o 120 milionů korun. Bývalý řeholní dům benediktinek sídlí v sousedství Kinského zahrady v Holečkově ulici. Součástí areálu je původně konventní kostel Zvěstování Páně, lidově zvaný svatého Gabriela.



O areál letos projevila zájem Praha 5. Její zastupitelé nedávno schválili výzvu, podle níž by se o jeho získání v případě neúspěchu další dražby mělo pokusit ministerstvo kultury nebo hlavní město.

Stát zastoupený ministerstvem pošt a telegrafů klášter odkoupil v roce 1919 a zřídil v něm Poštovní úřad šekový, který tam sídlil do roku 1931. Vyklizené prostory získalo Poštovní muzeum. Po druhé světové válce se hlavním uživatelem budovy postupně stala Poštovní poukázková ústředna, později přejmenovaná na VAKUS, který v objektu zůstal do roku 1998. Ve stejném roce se do objektu nastěhovalo Ředitelství pošt Praha, které odešlo krátce po roce 2010. V budově pak zůstala už jen část Poštovního muzea, které ji opustilo koncem roku 2016.

Česká pošta se plánuje během příštích tří let zbavit nepotřebného majetku za zhruba 2,7 miliardy korun.