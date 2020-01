Praha chce se státem směnit majetek za několik miliard. Jde například o budovy nemocnice Na Bulovce

Praha Hlavní město má nemovitosti za několik miliard korun, který by chtělo směnit za pozemky a další majetek státu. Jde například o hasičské zbrojnice nebo budovy nemocnice Na Bulovce. Podmínkou směny je nicméně to, aby stát změnil metodiku určování ceny nemovitostí a schválil předkupní právo samospráv pro nákup státního majetku. V rozhovoru to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Hřib vyzval Babiše, aby neblokoval směny majetku s Prahou. Premiér od něj naopak žádá odpověď k vládní čtvrti Primátor už dříve vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby neblokoval už naplánované směny majetku, které podle něj zastavil kvůli sporu o pozemcích v Letňanech, kde chce premiér postavit areál pro úředníky.

Jen hasičské zbrojnice, které nyní vlastní magistrát a mohly by přejít pod stát, mají podle primátora hodnotu asi 1,1 miliardy korun. Nemovitosti města v Nemocnici Na Bulovce mají hodnotu asi 1,5 miliardy, magistrát vlastní také pozemky v areálu vinohradské nemocnice. Podle Hřiba město již oslovilo vládu dopisem se soupisem majetku, který nabízí, a nyní čeká na reakci.

Směny však vedení Prahy podmiňuje dvěma podmínkami. První souvisí s faktem, že stát podle Hřiba pro určování hodnoty majetku využívá dvojí metodiku, takže jsou pro město nevýhodné. Primátor proto požaduje, aby určoval hodnotu stejně pro majetek, který dostane, jako pro ten, který převede na město. Druhou podmínkou je, aby se uzákonilo předkupní právo státního majetku pro samosprávy. To již prosazuje pražská radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (za STAN), její návrh však podle Hřiba vláda zamítla. V současné době jde všechen majetek, kterého se chce stát zbavit, do dražby. Právě směna majetku je podle Hřiba jedinou možností, jak nyní dražby obejít. Spory kolem vládní čtvrti. Premiér mi sdělil, že Praha nedostane od státu vůbec nic, řekl primátor Hřib Hřib koncem loňského listopadu vyzval Babiše, aby dal Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pokyn k uskutečnění už dříve domluvených majetkových směn mezi státem a hlavním městem. Hřib v dopisu napsal, že Babiš tyto už připravené transakce zastavil kvůli pozemkům v Letňanech, kde chce postavit areál pro úředníky a s městem se mu nedaří najít shodu. Premiér v reakci uvedl, že mu primátor neodpovídá na dopisy ohledně úřednické čtvrti. Premiér chce na pozemcích u metra Letňany, které vlastní magistrát, postavil areál pro tisíce úředníků. Projekt má podle premiéra hlavně ušetřit peníze za pronájem a provoz stávajících budov. Na plánu se Babiš s vedením Prahy dlouhodobě nemůže shodnout, Hřib opakovaně uvedl, že v Letňanech nechce „úřednické ghetto“ a že před dalším jednáním požaduje splnění několika podmínek. Kromě odblokování majetkových změn jde o dostavbu vnějšího okruhu, příspěvek státu 60 miliard korun na dostavbu vnitřního okruhu a stavbu nové nemocnice v Letňanech.