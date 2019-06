Praha odprodá 582 bytů, převážně na Černém Mostě, v Praze 9 a ve Kbelích

PRAHA Strany pražské koalice se shodly na dalším postupu ohledně privatizace bytového fondu. Město odprodá 582 bytů, u kterých už byly ze strany magistrátu učiněny kroky k zahájení prodeje. Novinářům to řekl radní Prahy pro bydlení Adam Zábranský (Piráti).

Dodal, že město si v domech, kterých se privatizace týká, ponechá prázdné byty. Otázka pokračování odprodeje v poslední době vyvolala spory mezi Piráty, kteří chtěli privatizaci úplně zastavit, a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09 a STAN), které spolu s opozicí na posledním jednání zastupitelstva hlasovaly pro dokončení již zahájených prodejů.

Podle Zábranského je nyní z privatizační vlny schválené v roce 2012 neprodáno 1386 bytů, z toho u 582 byly již učiněny kroky ze strany magistrátu k zahájení prodeje. Těch se bude týkat dokončení privatizace, zbytek zůstane městu. Týká se to 137 bytů na Černém Mostě, v Praze 9 a v Kbelích, kde již byly provedeny cenové odhady, kterých se bude město držet. U dalších pěti domů, kde zatím ceny stanoveny nebyly, se pravděpodobně vypracují posudky podle aktuální situace na trhu.

Prázdné byty si město ponechá

Magistrát si zároveň plánuje ponechat 78 bytů, které jsou v domech plánovaných k odprodeji neobsazené. Podle Zábranského nedává smysl, aby se město v době krize bydlení zbavovalo volných bytů. Způsob privatizace, kdy se družstvům odprodávají domy jako celek, nicméně znamená komplikaci. „Je to trošku právní oříšek,“ uvedl radní s tím, že pokud by bylo za běžných podmínek město členem družstva jako právnická osoba, mělo by jenom jeden hlas a nemělo by možnost určovat, komu by byty pronajalo. Magistrát si proto nechává udělat právní analýzu, jak dále postupovat.

Praha má podle aktuálních čísel magistrátu 31.180 obecních bytů, což je zhruba pět procent bytového fondu v metropoli. Čtvrtinu vlastní magistrát, zbytek mají do správy svěřeny městské části. Podle Zábranského se v minulém volebním období prodalo 20 procent původního bytového fondu, což je trend, který chce současná koalice zastavit. Strany koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil se podle Zábranského na dalším postupu shodly na koaličním jednání minulý týden, kde se řešil konflikt na posledním jednání zastupitelstva. To se i kvůli sporům mezi Piráty a Spojenými silami protáhlo na rekordních 22 hodin.

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí a rostoucími cenami bydlení. Vedení města to chce řešit zrychleným povolováním staveb a dalšími opatřeními, jejichž součástí je i zastavení privatizací městských bytů. Ty by měly sloužit zejména sociálně slabším a pro město potřebným profesím, jako jsou zdravotníci či učitelé.