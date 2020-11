Příjem žádostí do COVID cestovní ruch začne 11. listopadu, v programu je 500 milionů korun

Praha Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo podmínky programu COVID podpora cestovního ruchu. Zájemci o dotaci z cestovních kanceláří a agentur a rovněž průvodci si mohou začít připravovat podklady. Příjem žádostí začne 11. listopadu, potrvá měsíc. Na program MMR z vlastního rozpočtu připravilo 500 milionů korun, informovala ředitelka odboru komunikace ministerstva Veronika Vároši.

Pro cestovní kanceláře (CK) je vyčleněno zhruba 345 milionů korun. CK mohou získat 2,5 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na letošní rok. Dotaci je možné použít na provoz a úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20. února do 10. října.



Cestovním agenturám by z programu mělo připadnout přibližně 55 milionů korun. Agentury mohou získat 500 korun na pokrytí ztrát za zrušený zájezd či lázeňský pobyt kvůli koronaviru od 20. února do 10. října. V případě lázeňských pobytů se příspěvek bude týkat jen těch, které byly na jaře zrušeny z důvodu uzavření provozu lázní.

Pro agentury, jejichž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch, je připraven druhý typ dotace, a to ve výši paušálu podle příjmů, které agentura měla v loňském roce. Podmínkou je více než 50procentní propad. Dotace se budou pohybovat v paušálních pásmech 50 000, 100 000, 250 000 a 500 000 korun. Agentury nemohou žádat o oba druhy podpory.

Průvodcům je v programu vyčleněno asi 25 milionů korun. Průvodce může získat dotaci 50 000 korun, pokud do 30. června příštího roku poskytne školskému zařízení minimálně deset vyučovacích hodin výchovně vzdělávacích služeb. Prokázat se bude muset do konce července příštího roku výkazem práce potvrzeným ředitelem školy.

Druhou možností pro získání 50 000 korun je absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kurzu akreditovaným ministerstvem školství do konce příštího roku. Prokázat absolvování kurzu je třeba nejdéle do 31. ledna 2022. Pokud průvodce se dalšímu vzdělávání podrobil od 1. června do 30. září, bude podmínka považována za splněnou. Pokud ani jednu podmínku průvodce nesplní, má nárok na příspěvek 40 000 korun.

„COVID podpora cestovního ruchu se nejen snaží přesně zacílit tam, kde je to nejvíce potřeba, ale snaží se i rozvíjet a podporovat možnosti dočasného uplatnění průvodců v jiných odvětvích. Jednotlivé výzvy vycházejí z rámcových podmínek, které jsme již dříve schválili na vládě. Na základě domluvy s profesními asociacemi jsme v krátkém čase ještě upravili podmínky tak, abychom skutečně pomohli udržet úspěšné podnikatele nad vodou,“ uvedla šéfka MMR Klára Dostálová (za ANO).

Program po jeho zveřejnění kritizoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Pomoc je podle něj zaměřena na velké cestovní kanceláře, opomíjí většinu malých a středních společností. Navíc vyčleněná suma 500 milionů korun je podle něj pro pomoc celému odvětví nedostatečná.

Na neadekvátní vyhrazenou sumu pro cestovní ruch upozornil dříve také jednatel CK Travel Family Ivan Lackovič. Roční obrat cestovních kanceláří, v příjezdovém i odjezdovém cestovním ruchu, činí podle něj 55 miliard korun a zaměstnává zhruba 14 000 lidí ve více než 6000 subjektech. Bytostně závislé na cestovních kancelářích, které letos zaznamenaly propad až 90 procent, jsou cestovní agentury, dopravci i hotely, upozornil. Cestovní ruch by tak podle něj měl získat pomoc alespoň 3,5 miliardy korun.