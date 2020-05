První dotace na komerční nájem odešle stát v červnu, potvrdil Havlíček

PRAHA První dotace státu na nájemné podnikatelům, kteří museli kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru zavřít provozy, budou odeslány v červnu. Do konce července by měly být proplaceny všechny žádosti. Na úterní tiskové konferenci Svazu průmyslu a dopravy to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Stát proplatí půlku komerčního nájmu od 1. dubna do 30. června. Podmínkou bude, aby se nájemce domluvil s majitelem na snížení nájmu o 30 procent. Pětinu nájmu zaplatí nájemce. Havlíček má do týdne program připravit, uvedl v pondělí po jednání vlády. Dotace se budou vztahovat i na podnikatele, kteří fungují v omezeném provozu, prodávají přes výdejní okénka, rozvoz nebo e-shop.



Havlíček předpokládá, že dohoda mezi nájemci a pronajímateli bude nějakou dobu trvat. Většina by měla být ale v polovině června hotova. „První (platby) budou určitě odcházet už v červnu, o tom není pochyb. Ti, kteří to pošlou brzy, tak jsme dokonce připraveni to předkopnout, uhradíme jim částečně už čtvrtletí, i když ještě nebude uzavřené,“ řekl Havlíček. Předpokládá, že by zájem o tuto dotaci mohlo mít 150 000 až 200 000 podnikatelů.

Žádost by měla být podle viceprezidenta Svazu průmyslu Jana Rafaje jednoduchá, nejlépe elektronická a částečně tak automatická, kdy by se část údajů sama vyhodnocovala. Mělo by být možné podávat hromadné žádosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo vypracovat video návod k vyplnění a zajistit dostatečnou kapacitu svých call center.

4 miliardy ze státního rozpočtu

Dotace na nájemné vítá předseda českého výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček. Nájemci a centra podle něj nyní vedou velmi složité diskuze a toto opatření státu jim pomůže.

Havlíček dále zmínil, že se již ozvala určitá část pronajímatelů, kteří si připadají dotčeni, že je na něj vytvářen tlak. Havlíček upozornil, že záleží pouze na nich, zda na rozdělení nájmu mezi nájemce, stát a majitele přistoupí.

Ze státního rozpočtu se na tuto úlevu podle Havlíčka vydá do pěti miliard korun, zatím se odhaduje kolem čtyř miliard, řekl v úterý. Havlíček už měl dříve vyjednánu podporu, kdy by se stát na nájmu podílel z jedné třetiny. V takovém případě by za opatření stát zaplatil zhruba tři miliardy korun.