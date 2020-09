Rada ČNB ponechala úrokové sazby beze změny, podle ekonomů by měly zůstat stejné delší dobu

Praha Bankovní rada České národní banky ve středu ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Sazby by měly podle ekonomů beze změny zůstat delší dobu.

Nejistotu ale podle ekonomů vyvolává další vývoj kolem šíření koronaviru, který by mohl v extrémním případě vést až ke spuštění alternativních nástrojů měnové politiky, jako jsou například devizové intervence.

„Ačkoli dnešní rozhodnutí ČNB se očekávalo, trh začíná z důvodu zhoršující se epidemiologické situace spekulovat o dalších případných krocích centrální banky. Ačkoli se zotavení ekonomiky příchodem druhé vlny zpomalí, prozatím se nedomníváme, že by druhé vlna a navazující restrikce způsobily tak závažné škody, aby ČNB musela přistoupit k dalším nestandardním nástrojům měnové politiky,“ uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. V tuto chvíli tak nadále předpokládá dlouhodobější stabilitu sazeb, a to nejméně do poloviny příštího roku.

„Osobně si myslím, že ČNB může držet úrokové sazby beze změny až do konce roku 2021 s tím, že příští pohyb úroků bude směrem nahoru - ovšem až v roce 2022, tedy později, než jak to vidí srpnová prognóza z dílny centrální banky,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Klíčové ale podle něj bude, zda se ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku dokáže Česko vyhnout zásadnějším uzavírkám v ekonomice, protože případný opětovný propad ekonomické aktivity by byl podle něj v diskusích centrálních bankéřů argumentem pro další uvolnění měnové politiky.

Na posledním měnovém jednání na počátku srpna nechala rada úrokové sazby také stejné. Naposledy je změnila 7. května, kdy snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Předtím snížila rada úrokové sazby dvakrát v březnu. Cílem bylo zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Naposledy byla základní úroková sazba na 0,25 procenta od srpna do listopadu 2017. Před pandemií v únoru byla základní sazba na 2,25 procenta.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.