Schillerová: Pokud se do konce roku uvolní opatření, nebude důvod prodlužovat Antivirus

Praha Kdyby se do konce roku uvolnila nařízená omezení podnikání, nebyl by důvod prodlužovat dál kurzarbeitový program Antivirus. Na dotaz to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Program, z něhož se platí příspěvky na mzdy firmám postiženým epidemií, má skončit na konci roku. Navázat by na něj měl nový kurzarbeit. Ten se ale od ledna zavést zřejmě nestihne. O Antiviru jednala vláda naposledy v pondělí.

Z Antiviru, který má bránit propouštění, se poskytují příspěvky na mzdy. Stát proplácí celé mzdy s odvody do 50 000 korun v zavřených provozech, 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39 000 korun superhrubé mzdy a 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin do 29 000 korun superhrubé mzdy.



„Nebudu říkat, že budeme, nebo nebudeme prodlužovat Antivirus. Pokud restrikce uvolníme - a to já nevím, to záleží na doporučení ministra zdravotnictví a na rozhodnutí vlády - tak není důvod, abychom v programu pokračovali,“ uvedla Schillerová. Podle ní by případně mohlo dál pokračovat vyplácení příspěvků na náhrady v karanténě.

Česko je od 5. října v nouzovém stavu, který by měl zatím trvat do 12. prosince. Situace se hodnotí podle kritérií protiepidemického systému PES. Republika se přesouvá do stupně s mírnějším rizikem, a to mimo jiné díky přehodnocení ukazatelů. Kabinet začal nařízená omezení uvolňovat.

Ministryně podotkla, že stát další kompenzace k těm současným nechystá. S odpuštěním odvodů nepočítá. „Omezili jsme činnost některým sektorům. Nejde prominout sociální, zdravotní pojistné někomu. Museli bychom prominout plošně, byl by to velký zásah jak do sociálního, tak zdravotního systému,“ řekla Schillerová. Věří, že se zdravotní rizika zvládnou a ekonomika se bude dál uvolňovat.

Ve Sněmovně je nyní vládní novela s novým kurzarbeitem. Poslanci by ji měli projednávat od 7. prosince. Shoda na nastavení kurzarbeitových pravidel zatím nebyla, poslanci navrhují řadu změn. Ministerstvo práce má připravit ucelený pozměňovací návrh. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) už dřív řekla, že se zavedení kurzarbeitového modelu od ledna nestihne.

„I kdyby se kurzarbeit nestihl k 1. lednu, tak to nevadí. Máme možnost prodloužení Antiviru, kdyby tomu okolnosti nasvědčovaly. Bude to vycházet z konkrétní zdravotnické a ekonomické situace,“ řekla ministryně financí. Míní, že by se měl kurzarbeit raději řádně prodiskutovat.