Tři miliardy poputují zemědělcům. Schillerová schválila uvolnění financí na kompenzační program

Praha Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) schválila uvolnění tří miliard korun z rozpočtové rezervy na kompenzační program Agricovid Potravinářství. Ministryně to oznámila na twitteru. Nárok na kompenzace by měli mít potravináři a zemědělci, kterým během koronavirové krize meziročně klesly tržby minimálně o čtvrtinu. Příjem žádostí by mohl začít na přelomu letošního a příštího roku.

„Podepsala jsem opatření, díky němuž uvolníme z rozpočtové rezervy tři miliardy Kč na program Agricovid Potravinářství. Ten pomůže až 10 000 podnikatelů a firem, kteří kvůli zavřeným školním nebo závodním jídelnám nemají komu dodávat potraviny. A ochrání i potravinou soběstačnost ČR,“ oznámila Schillerová.

Podepsala jsem opatření, díky němuž uvolníme z rozpočtové rezervy 3 mld. Kč na program Agricovid Potravinářství. Ten pomůže až 10 tis. podnikatelů a firem, kteří kvůli zavřeným školním nebo závodním jídelnám nemají komu dodávat potraviny. A ochrání i potravinou soběstačnost ČR. pic.twitter.com/rmosAFael3 — Alena Schillerová (@alenaschillerov) November 24, 2020 Maximální sazba z programu bude podle ministerstva zemědělství 200 000 Kč na podnik a až 20 000 Kč na jednoho zaměstnance. „Podpora může dosáhnout až 75 procent celkového poklesu příjmů ve srovnání s rokem 2019, maximálně dotace může být až 800 000 eur (asi 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc eur (asi 2,7 milionu korun) pro zemědělce,“ uvedl úřad. Dotaci naopak nedostanou potravináři, kteří již obdrželi podporu na stejný účel, tedy na zachování životaschopnosti podniku, jehož činnost je omezená kvůli pandemii koronaviru. Záruky z programu COVID III chce Schillerová prodloužit do konce roku 2021. Půjčky by měly být i na investice Zásady dotačního programu schválila vláda před měsícem, ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) původně chtěl po vládě, aby do programu šlo šest miliard. Podle tehdy projednaného materiálu dosahuje ztráta zemědělských a potravinářských producentů právě až šesti miliard korun měsíčně. Například u masného průmyslu jde o 600 milionů korun měsíčně, tržby za pekařské výrobky klesají o více než 100 milionů korun. Propad tržeb u lihovin v případě trvání vládních omezení do konce roku bude nejméně 2,5 miliardy korun, u pivovarů 1,4 miliardy Kč měsíčně. U vinařů jde o zhruba 185 milionů korun měsíčně, ministerstvo však v jejich případě předpovídá za celý rok i kvůli rušeným vinobraním a svatomartinskému koštu propad 1,94 miliardy Kč. Očekávají se také ztráty u produkce ryb, kromě zavřených gastro provozů chybí jejich producentům prodej ze slavnostních výlovů, tratí i na omezeném stravování v lázeňských zařízeních. Agrární komora ČR volá kromě přímé finanční podpory po částečném odpuštění sociálních odvodů, protože pandemie podle ní znamenala také vyšší náklady na pracovní sílu kvůli uzavření hranic, ošetřování členů rodiny nebo zaměstnancům v karanténě. Komora navrhuje odpuštění sociálních odvodů od října do konce roku pro všechny zemědělské podniky na prvních 50 zaměstnanců. Větší podniky se podle asociace často věnují pěstování státem dlouhodobě podporovaných citlivých komodit, jako jsou ovoce, zelenina, chmel nebo živočišná výroba.