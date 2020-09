Schodek rozpočtu bude vyšší než 116 miliard, shodli se na tom Filip se Zemanem

Lány Schodek rozpočtu na rok 2021 bude podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa vyšší než 116 miliard korun, jak prezentovala o víkendu v prvním návrhu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Shodl se na tom na dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech, řekl novinářům po setkání.

Filip také uvedl, že pokud se kurzarbeit nepodaří schválit tak, aby začal platit od 1. listopadu, bude potřeba použít některý z takzvaných kovidových programů. S prezidentem se shodli, že u daně z příjmu by měly být více než dvě sazby, Zeman si dovede představit sazby čtyři.

Filip novinářům řekl, že se Zemanem mluvil především o přípravě státního rozpočtu na příští rok a o souvisejících tématech včetně zákona o superhrubé mzdě nebo kurzarbeitu, tedy pravidlech systému zkrácené pracovní doby při ekonomických či jiných potížích. S prezidentem se shodli, že by státní rozpočet měl začít preferovat růst hrubého domácího produktu a růst ekonomiky.

Schodek bude vyšší

Výši možného schodku státního rozpočtu nechtěl Filip komentovat, záležet podle něj bude na tom, jaké zákony ještě budou přijaty. „V každém případě ten rozpočet, který tady představovala paní ministryně financí, prezident republiky ani já nevidíme jako reálný, ten schodek bude vyšší,“ poznamenal. Schillerová v prvním návrhu počítá se schodkem 116 miliard korun. Filip bude chtít v souvislosti s rozpočtem projednat návrhy například na digitální daň nebo daň z bankovních operací.

K superhrubé mzdě Filip řekl, že ji komunisté podporují, ale „nikoli za podmínek, kdy dojde k další díře do státního rozpočtu“. „Chceme to spojit s tím, že by mělo dojít k diferenciaci daní,“ poznamenal. Zeman ho potěšil tím, že si dovede představit nejen dvě nebo tři pásma, ale i čtyři pásma daně z příjmu fyzických osob. „Já jsem ještě komentoval, že jsme minimálně pro dvoupásmové zdanění právnických osob, protože stále považujeme za nelogické, že malé firmy s pěti, deseti, 20 zaměstnanci mají stejné daně jako nadnárodní korporace,“ dodal.

Ohledně kurzarbeitu podotkl, že pokud nebude platit od 1. listopadu, bude to znamenat, že bude nutné „sáhnout na některý z kovidových programů“. Koalice se dosud neshodla na podmínkách kurzarbeitu. Podle aktuální verze by měl stát lidem na kurzarbeitu platit 70 procent čisté mzdy, ale nejvýš celostátní průměrnou mzdu. Komunisté jsou podle Filipa přesvědčení, že 70 procent náhrady mzdy odpovídá českým podmínkám. Zeman by podle něj podpořil i 60 procent náhrady mzdy.

V otázce případných kompenzací za zavřené restaurace si Filip nemyslí, že by měl stát jejich majitelům platit kompenzace. „Stát není ten, který zavinil tuto situaci, stát musí řešit dopady koronavirové krize na celou společnost, a to, že některé podnikatelské aktivity jsou postiženy více a některé méně, je realita,“ dodal.