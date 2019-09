Šéf Komerční banky: V Česku je co zlepšovat, proto má rozvojový fond smysl

PRAHA Zástupci vlády a čtyř největších tuzemských bank ve čtvrtek podepsali memorandum o spolupráci při vzniku Národního rozvojového fondu. Ten by měl sloužit k financování investičních projektů na podporu ekonomického rozvoje. Peněžní domy ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna a UniCredit Bank do fondu investují sedm miliard korun. „Podívejte se kolem sebe, co tu chybí nebo co by šlo zlepšit. Podle nás jde o dopravní infrastrukturu, digitální infrastrukturu či vzdělávání,“ říká šéf Komerční banky Jan Juchelka

Vláda s bankami uzavřela memorandum k vzniku rozvojového fondu. Ty investují do fondu sedm miliard korun LN: Jak vnímáte fond? Co podle vás bance a Česku přinese?

Vnímám fond jako příležitost pro spojení soukromého kapitálu a veřejných peněz. Tady zazněla zkratka PPP projektů (Partnerství veřejného a soukromého sektoru pozn. red), což je ustálená forma financování infrastrukturních projektů všude ve světě. Můžeme se podívat do Francie na dálniční síť či na londýnské metro, kde právě kombinací soukromých a veřejných peněz vznikají nová infrastrukturní aktiva, která slouží lidem dané země. V České republice není kvalita infrastruktury přehnaně vysoká. Jsou tu tedy nevyužité příležitosti, kterým můžeme prostřednictvím fondu pomoci. LN: Jakou čekáte výnosnost projektů investovaných z fondu a jejich návratnost? Jaký podle Vás bude jejich rizikový profil?

Každý z projektů se financuje tak, že má svou kapitálovou složku, například základní kapitál daného projektu, a vedle toho je i dluhová složka takového projektu. Banky už dnes jsou díky přebytku likvidity připravené financovat právě tu dluhovou složku. Novinka v celém uspořádání je ta, že jsme s využitím fondu ochotni zvážit investici i do kapitálové složky budoucích projektů. Je však potřeba zdůraznit, co řekl i pan vicepremiér Karel Havlíček, že i investice do kapitálu projektů budou vícezdrojové. Zmiňoval například evropské fondy, Junckerův plán, státní fondy a zmínil i soukromé investory. My jako banky jsme tak jedni v řadě a jsme připraveni investice zvážit. Bankovní management má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Musíme tak brát v potaz rizikový profil, životaschopnost projektu a návratnost takové investice. LN: A jaká by měla být návratnost?

Žádnou konkrétní investici na stole nemáme, proto na tuto otázku dnes nelze uspokojivě odpovědět. LN: Máte nějakou oblast ekonomiky, kterou budete preferovat při vašem rozhodování, do čeho skrze fond investovat?

Podívejte se kolem sebe, co tu chybí nebo co by šlo zlepšit. Podle nás jde o dopravní infrastrukturu, digitální infrastrukturu či vzdělávání. Ty budou určitě vysoko v našich prioritách. Například digitalizace je v plánech bank poměrně vysoko, stejně tak i vláda deklaruje své záměry v této oblasti, aby z Česka byl digitální lídr. Tady vidím velký potenciál. LN: Kolik z těch sedmi miliard je připravená financovat právě KB?

Výše případné investice se odvíjí od jednotlivých projektů a ty ještě neznáme. Takže to teď nelze říct. LN: Jak se na nápad podílet se na fondu tvářili vaši minoritní akcionáři?

V létě jsme byli na roadshow v USA a Kanadě, kde jsme našim akcionářům a investorům trpělivě vysvětlovali principy fondu. Myslím, že to chápali a viděli v tom i příležitost pro banku.