Škrty budou. Schillerová vyzývá ministry k hledání úspor, ti usilují o zachování investic

Praha Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek na koaliční radě vyzvala ostatní ministry k hledání úspor v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2020. Konkrétní návrhy od nich čeká na dalším jednání koaliční rady, které by se mělo uskutečnit začátkem března, řekla novinářům. Schillerová mluvila i o možnosti zvýšit spotřební daň na alkohol a cigarety nebo o zdanění hazardu. Ministři před jednáním odmítali škrty v investicích, upozornily jako první Lidové noviny. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zdůraznila, že nechce šetřit na pomoci sociálně slabým skupinám.

„Musíme se intenzivně o rozpočtu roku 2020 bavit. To znamená, že se připraví všichni vládní kolegové s co nejefektivnějšími návrhy na racionalizaci výdajů v rámci jednotlivých kapitol,“ řekla Schillerová. K rozpočtu je podle ní třeba přistupovat komplexně, tedy nejen snižovat počty úředníků, o čem mluvila už dříve, ale také rušit neobsazená místa nebo uvažovat o potřebnosti jednotlivých agend.



Ministři by podle Schillerové měli své návrhy předložit na počátku března. Ministryně financí musí vládě první návrh státního rozpočtu na příští rok předložit do konce dubna.



„Je jasné, že škrty budou. Je dobře, že paní ministryně to avizuje dostatečně včas, o to více času bude se na to dostatečně připravit. Ty věci mají setrvačnost, především v té oblasti personální,“ řekl vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Zdůraznil, že bude usilovat o zachování investiční části rozpočtu.

Škrty ve výdajích pro rok 2020

Stejně se vyjádřila i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). „Já určitě vím o nějakých úsporách, určitě můžeme šetřit, ale určitě to nebudu dělat na úkor investic. To je zásadní, my jsme investiční vládou a musíme investovat pro naši budoucnost,“ řekla.

Maláčová uvedla, že debata o škrtech je teprve na začátku. „My jsme jako sociální demokracie řekli, že debatám o úsporách se nebráníme, zároveň ale musíme začít debatu o nových státních příjmech,“ uvedla. „Naše priority nadále trvají, já pevně doufám, že se nebude šetřit na těch potřebných, zejména na rodinách s malými dětmi, na seniorech, na zdravotně postižených. To by opravdu nešlo,“ dodala.

Jednání koaliční rady v pátek bylo jen zhruba hodinové kvůli navazujícímu programu několika ministrů. Nedostalo se tak na některé plánované body jako zálohované výživné nebo na opatření týkající se chudoby. Jednání navázalo na zasedání vlády, která se sešla nezvykle v pátek ráno a podruhé v jednom týdnu. Kabinet nebude jednat v obvyklém termínu příští týden v pondělí kvůli dovolené premiéra Andreje Babiše (ANO).