Spotřební daň z nafty má být nižší. Plánované snížení ale rozpočtu sebere necelých 5 miliard korun

PRAHA Ambiciózní plán šéfa ministerstev průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) na plošné snížení spotřební daně z nafty získává podrobnější podobu. Po jednání s ministerstvem financí, které není úmyslu příliš nakloněno, se rýsuje podle informací serveru Lidovky.cz snížení nynější téměř 11korunové sazby za litr o jednu korunu.

Ministr a místopředseda vlády Havlíček je přesvědčený, že zlevnění nafty je potřebnou pomocí českým silničním dopravcům, jejichž výkony rapidně klesají – z 63 přepravených milionů tun zboží v roce 2015 na loňských 29 milionů tun. A to zejména kvůli tomu, že jejich zakázky u nás doma stále častěji přebírají díky výrazně nižším nákladům na tankování přepravci z Polska a některých zemí na východ od Česka.

Snížení sazby o jednu korunu ještě není jisté, ale už velmi pravděpodobné. I když sami dopravci v rámci sdružení Česmad Bohemia prosazují alespoň dvoukorunové snížení. Což byla původně i Havlíčkova vize.

„Objektivně ale musím říci, že i ta jedna koruna je obrovský ústupek, protože je to v podstatě historicky poprvé, co se něco takového dělá. Takže musím ocenit, že ministerstvo financí je připraveno jít na snížení aspoň o jednu korunu,“ uvedl pro Lidovky.cz Havlíček.

Na dojednání podrobností nezbývá mnoho času. Kompletní návrh by měl být připraven do zářijové schůze Poslanecké sněmovny, nižší sazba by mohla platit od příštího roku.

Co koruna, to minus 5 miliard

Země jako Polsko, Rumunsko či Bulharsko mají nejnižší ceny nafty v Evropské unii (v přepočtu kolem 25 korun a méně za litr) díky tomu, že jejich daňové sazby se blíží nejnižšímu unijnímu povolenému minimu 330 eur za tisíc litrů. Česká sazba spotřební daně ve výši 10,95 koruny za litr paliva podle aktuálního kurzu odpovídá 420 eurům za tisíc litrů.

Česko by si tedy mohlo dovolit snížit sazbu i o dvě koruny a pořád by se do minima EU (v přepočtu 8,6 koruny za litr) vešlo. Dnes nafta stojí u pump v průměru skoro 27,4 koruny.

Otázkou je však dopad nižší sazby na státní rozpočet, kterému výběr spotřební daně ze všech pohonných hmot přinesl loni 94 miliardy korun, z toho 64 miliardy připadly na naftu. Ta má na celkové spotřebě paliv u nás jasnou většinu díky tankování kamionů. Ministerstvo financí probíhající jednání nekomentuje. Už dříve ale vyčíslilo, že snížení naftové sazby daně o jednu korunu znamená v důsledku o 4,73 miliardy nižší příjem státního rozpočtu a o 470 milionů korun nižší příjem Státního fondu dopravní infrastruktury, který dostává část z vybrané daně.

Zástupci dopravců hájí snížení sazby o dvě koruny z litru nafty. Jen tak by se podle generálního tajemníka sdružení Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře česká cena vyrovnala té polské. Vedlo by to prý k nárůstu tankování kamionů u nás, včetně těch zahraničních, pro které je Česko tranzitní zemí, což by zčásti eliminovalo výpadek příjmu státu vlivem nižší sazby.

Česmad spočítal, že provoz jednoho kamionu u nás přispěje do státního rozpočtu na spotřebě paliva, mýtném, všech daních a odvodech ze mzdy řidiče částkou 600 až 800 tisíc korun ročně, zatímco jeden kamion ze zahraničí zhruba jen desetinou. „Snížení daně by pomohlo mnoha přepravcům z existenční krize,“ dodal Hromíř.

Zlevní pumpy? Prý určitě ano

Není ovšem jisté, zda by všichni pumpaři promítli snížení sazby v plné výši do cen řidičům a kamionům. Jak Havlíček, tak i petrolejářské firmy tvrdí, že ano.

„S jistým zpožděním, ale zcela jistě. Konkurence čerpacích stanic je obrovská, Máme jednu z nejhustějších sítí benzinek v Evropě a všichni se předhánějí, kdo přiláká víc zákazníků. Možnost nabídnout nižší cenu využije určitě každý,“ soudí šéf Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.