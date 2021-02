Státní dluh loni převýšil 2 biliony korun. Přesto Česko patří mezi nejméně zadlužené země EU

Praha Státní dluh loni stoupl o 410 miliard korun na rekordních 2,05 bilionu korun. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí. Za nárůstem státního dluhu v roce 2020 je zejména emise státních dluhopisů, mimo jiné kvůli pokrytí rekordního schodku loňského státního rozpočtu. Na každého Čecha tak hypoteticky připadá dluh zhruba 191 000 korun.

MF dále informovalo, že v poměru k HDP státní dluh loni stoupl z 28,5 procenta na 36,5 procenta HDP. „I přes vysoký meziroční nárůst státního dluhu patří Česká republika mezi jednu z nejméně zadlužených zemí Evropské unie,“ uvedlo MF.



MF loni potřebovalo na financování dluhu 646,3 miliardy korun. Tzv. hrubá výpůjční potřeba byla financována zejména prostřednictvím prodeje státních dluhopisů na domácím dluhopisovém trhu. Hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v korunách loni činila 592,3 miliardy korun při průměrném výnosu 1,11 procenta ročně a průměrné době splatnosti 7,2 roku.



„I přes rekordní emisní činnost v průběhu první vlny pandemie SARS-CoV-2, kdy byl zájem převážně o státní dluhopisy se zbytkovou dobou do splatnosti do pěti let, se na konci roku 2020 podařilo zachovat průměrnou dobu do splatnosti státního dluhu na úrovni 6,2 roku, tedy na úrovni strategického střednědobého cíle,“ uvedlo MF.

MF také loni pokračovalo v prodeji státních dluhopisů občanům. Lidé si tak loni nakoupili tzv. Dluhopis Republiky za 15,1 miliardy korun.

Loni také MF zahájilo spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy, která prostřednictvím úvěru nabídla České republice prostředky určené k financování výdajů na zdravotnictví souvisejících s pandemií. ČR tak loni přijala úvěr za 200 milionů eur (zhruba 5,2 miliardy Kč) se splatností deset let s nulovým úrokem.

Čisté úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu loni stouply o 0,6 miliardy korun na 40 miliard korun a proti plánu byly nižší o 3,5 miliardy korun. Pro letošní rok jsou naplánované výdaje 47,6 miliardy korun.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Rozpočet na loňský rok počítal s deficitem 500 miliard korun, poslanci ho na návrh vlády třikrát zvýšili kvůli dopadům epidemie koronaviru z původních 40 miliard korun. Nakonec loni rozpočet skončil se schodkem 367,4 miliardy korun. Pro letošní rok MF naplánovalo schodek rozpočtu 320 miliard korun, nepočítá ale s dopady daňového balíčku. Novelu rozpočtu MF nyní chystá.