Státní Lesy ČR jsou v pololetí kvůli kůrovcové kalamitě ve ztrátě 480 milionů korun

Hradec Králové Státní podnik Lesy České republiky (LČR) vykázal v prvním pololetí kvůli kůrovci a nízkým cenám dřeva ztrátu 480 milionů korun. Loni do konce června měl zisk 169 milionů korun. Informovala o tom mluvčí LČR Eva Jouklová. Kůrovcová kalamita na hospodaření státního podniku negativně dopadá třetím rokem v řadě. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi a jejich hlavní snahou je zvládnutí kalamity.

„Zásadní vliv na hospodářské výsledky mají přetrvávající nízké ceny dříví a prodej dříví nižší kvality z kůrovcových těžeb. Současně se zvýšil objem nákladů na pěstební činnost,“ uvedla mluvčí k důvodům pololetní ztráty. Kůrovcová kalamita způsobuje přetlak dřeva na trhu a pokles cen.



Tržby podniku v prvním pololetí meziročně vzrostly o sedm procent na 3,94 miliardy korun, zatímco těžba dřeva vzrostla o 13 procent na 6,34 milionu metrů krychlových. Těžbu jen kůrovcového dřeva v prvním pololetí stoupla meziročně o 19 procent na 4,42 milionu metrů krychlových. V pololetí podnik také vykázal velké množství dřeva poničeného větrem, jehož těžba dosáhla 1,59 milionu metru krychlových.

Celoroční hospodaření bude podle vedení LČR záviset na vývoji kalamity. V koncepci hospodaření Lesy ČR počítají, že by letos měly mít ztrátu až 1,9 miliardy korun. Ve své strategii podnik počítá se ztrátovým hospodařením do konce roku 2023. V roce 2024 by se měla státní firma dostat do zisku přes 400 milionů Kč.



Letos LČR plánují těžbu 14,46 milionu metrů krychlových dřeva, o čtyři procenta víc než loni. Podnik letos na jaře vysadil 41,4 milionu kusů stromků na 6400 hektarech. Celkem letos plánuje výsadbu 72,3 milionu sazenic na 12 000 hektarech.

Aktuálně Lesy ČR řeší pětimiliardový tendr na lesnické práce na léta 2021 až 2025. Lesnické firmy do 16. září podaly nabídky a podnik je nyní vyhodnocuje. „Letošní nabízené ceny vyznívají pro podnik výhodněji než v loňském roce,“ uvedla mluvčí. Na 12 z 29 soutěžených jednotek podala nejlepší cenovou nabídku společnost Uniles. Za ní skončily Kloboucká lesní s nejlepší nabídkou na pěti jednotkách a společnost Aclesia se čtyřmi jednotkami. Získat alespoň jednu zakázku má naději deset firem z 36, které se do tendru přihlásily. Hodnocení tendru bude trvat několik týdnů.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let, podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví. Vláda v červnu schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR. Dvě miliardy korun jsou určeny na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, 200 milionů korun na zřizování oplocenek v nestátních lesích, 145 milionů korun na nový příspěvek na následnou péči o lesní výsadbu.