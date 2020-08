Vláda by měla hledat úspory, myslí si opozice. Aktuální schodek značí podle nich ekonomický rozklad

Praha Vláda Andreje Babiše (ANO) by podle opozice měla hledat úspory, zemi jinak zanechá v ekonomickém rozkladu a důsledky ponese další kabinet. Představitelé opozičních stran to v pondělí uvedli v anketě ČTK k červencovému schodku státního rozpočtu, který stoupl na 205,1 miliardy korun z červnových 195,2 miliardy.

Podle Pirátů nynější výsledky v sobě skrývají i šanci, že by konečný výsledek rozpočtu nemusel dosáhnout na schválených 500 miliard.

Letošní červencový výsledek je nejhorší od vzniku ČR. Podle místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury potvrzuje dlouhodobou kritiku nehospodárného počínání vlády. „Samo ministerstvo financí uvádí, že bezmála polovinu schodku, 97,2 miliardy korun, činí propad nesouvisející s potlačením dopadů koronaviru,“ zdůraznil v tiskové zprávě. To podle něj dokládá, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nezvládla sladit výdaje a příjmy státu a zadlužuje občany.

Stanjura: S důsledky se bude potýkat především další vláda

Dosud byl ke konci července nejvyšší schodek rozpočtu v roce 2009, a to 76,2 miliardy korun. „Hodnota 97,2 miliardy je rekordní, neporovnatelná s celosvětovou velkou hospodářskou krizí v letech 2008 a 2009, navíc za období, kdy se státní rozpočet pohyboval často v přebytku,“ dodal Stanjura. Kabinet podle něj nechá za sebou zemi v ekonomickém rozkladu. „S důsledky se bude potýkat především další vláda, která místo předvolebních dárečků bude muset myslet na udržitelnost hospodaření státu,“ uvedl.

„Existuje dobrá šance, že celkový schodek by mohl byt nižší, nežli schválených 500 miliard,“ sdělil místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová napsala, že zásadní období pro ekonomiku teprve přijde. „A to ve chvíli, kdy se začnou vypínat jednotlivé podpůrné státní programy na pomoc firmám. Pak se teprve ukáže, kolik pracovních míst přežije, a naplno se to projeví i ve výdajích sociálního systému,“ uvedla. Vláda by podle ní měla hledat úspory ve výdajích. „Zatím se k tomu vůbec neodhodlala. Čím později tak učiní, tím hůř. Nejde se zadlužovat donekonečna,“ dodala.