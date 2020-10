Vláda na podporu cestovního ruchu vyčlení 500 milionů korun, řekla ministryně Dostálová

Praha Na podporu cestovnímu ruchu by měla vláda vyčlenit 500 milionů korun. Budou z dosud nevyužitých peněz, které má k dispozici ministerstvo pro místní rozvoj ve svém rozpočtu. Pomoc by měla směřovat cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům. Speciální program COVID chce ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) představit v pondělí na jednání kabinetu, řekla ve čtvrtek v pořadu České televize Události, komentáře.

Na začátku roku podle Dostálové fungovalo v Česku 859 cestovních kanceláří, k 1. říjnu klesl počet na 759. Většina jich podle ní dočasně přerušila činnost, devět jich ohlásilo úpadek. „Je potřeba říci, že máme největší počet cestovních kanceláří a agentur na 100 000 obyvatel v rámci Evropy i ve srovnání se sousedními zeměmi,“ uvedla Dostálová.



Cestovnímu ruchu do budoucna podle ní pomůže například očkování, ale je třeba, aby ho stát podpořil už nyní, řekla dále. Cestovní kanceláře a agentury mohly dosud využít programy COVID nájemné, podporu pro osoby samostatně výdělečné činné nebo pro malé společnosti s ručením omezeným.

Do programu COVID cestovní ruch, který chce Dostálová v pondělí přinést na vládu, budou podle ní zahrnuti také průvodci. O jejich podporu by se měla ale postarat i Praha. Jenom z pozice vlády by pomoc být neměla, řekla.

Až se situace uklidní, stát by měl pomoci s podporou poptávky. Cílem podle Dostálové bude vrátit lidi na území velkých měst, kde nyní turisté nejvíce chybí. Zatím se ale větší marketingová kampaň na podporu domácího cestovního ruchu nechystá. Řeší se jiné problémy. „Čas tohoto projektu teprve přijde,“ doplnila Dostálová.

Tržby z cestovního ruchu se podle červencového odhadu ve srovnání s loňskem propadnou na 158 miliard korun, tedy téměř na polovinu. Ještě větší ztráta se předpokládá u velkých měst závislých na zahraničních turistech. U Prahy experti očekávají pokles o zhruba 70 procent a u Karlovarského kraje o přibližně 60 procent. Cestovní ruch tvoří tři procenta z hrubého domácího produktu ČR, zaměstnává zhruba 250 000 lidí.