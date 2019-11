Vláda už zřejmě nepočítá s výraznějším růstem penzí pro rok 2021

Praha Vláda pro rok 2021 už zřejmě nepočítá s výraznějším navyšováním důchodů, než nařizuje zákon. Průměrná penze by se měla dostat na 15 116 korun. Měla by tak být o 790 korun vyšší než příští rok. Vyplývá to z pátečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) na seniorské konferenci v Praze. Pro letošek a pro příští rok prosadil kabinet navýšení o 900 korun.

„My se snažíme myslet na nejzranitelnější část populace, a to jsou senioři... Průměrný starobní důchod stoupl z 11 331 korun v roce 2015 na 14 326 korun v příštím roce a v roce 2021 bude 15 116 korun,“ řekl v pátek seniorům na jejich konferenci premiér. Zopakoval, že i on je už důchodce, o pobírání penze si ale nepožádal.

Vláda letos a příští rok lidem v penzi přidává výrazněji nad zákonná pravidla, a to v průměru o 900 korun. Prosadila kvůli tomu změnu zákonů s úpravou valorizace, která platila jen pro jeden daný rok. Opozice kritizovala rozpočet: Česko projídá svou budoucnost, chybí peníze na reformy penzí Nejdřív Babišův kabinet po svém nástupu přišel s novelou, která změnila složení penze. Podíl pevného dílu důchodu, který je pro všechny stejný, se zvětšil. Oslabila se tak zásluhovost a posílila solidarita. Jednorázově se pak důchod všem k zákonné valorizaci zvedl od letoška o 300 korun. Bez tohoto kroku by ale novela pravděpodobně kvůli porušení principu zásluhovosti skončila u Ústavního soudu. Jednorázovou změnu zákona prosadil kabinet i pro příští rok, aby znovu mohl průměrný důchod růst o 900 korun. Zákonná valorizace by podle ministerstva práce totiž dosahovala 749 korun. Každému se tak doplatí do penze 151 korun. V příštím roce by se tak průměrný důchod měl podle premiéra dostat na 14 326 korun. Zákon nařizuje valorizaci důchodů vždy od ledna, a to o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd za určené období. Ministerstvo financí počítá ve své poslední predikci pro příští rok s průměrnou mírou inflace 2,6 procenta a navyšováním objemu mezd o 5,9 procenta. Růst penzí by se tak mohl pohybovat kolem čtyř až pěti procent. U průměrné penze pro příští a přespříští rok, o nichž mluvil premiér, je to navýšení 5,5 procenta. Že vláda neplánuje už přidávat výrazněji a nad rámec zákona, ukázaly letos v létě návrhy ministerstva financí k přípravě rozpočtu a s výhledem na roky 2021 a 2022. Zatímco v příštím roce se má podle podkladů na důchody vydat o 36,9 miliardy korun víc než letos, v roce 2021 by to mělo být meziročně o 26,9 miliardy víc a v roce 2022 víc o 17,4 miliardy. Seniorů přitom přibývá a na odpočinek nastupují lidé s vyšší penzí než dřív, důchody také pravidelně rostou. V roce 2018 bylo proti předchozímu roku přitom potřeba o 19,4 miliardy víc. Na konci září Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela 2,89 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních penzí. Starobních důchodů bylo 2,41 milionu. Průměrná starobní penze dosahovala 13 436 korun.