Zdražit kořalku v boji s národním alkoholismem nestačí. Výrazně větší objem lihu Češi vypijí v pivu

PRAHA Ministerstvo financí tlačí sněmovnou návrh na zvýšení daně z lihu. Pokud ale stát nezdraží i pivo a víno, budou Češi dál vévodit světovým žebříčkům spotřeby alkoholu.

Skoro 12 litrů čistého lihu na hlavu vypijí v průměru ročně lidé v Česku v různých druzích alkoholických nápojů. Alespoň to tvrdí statistika OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), kde mezi ekonomicky rozvinutými zeměmi zaujímáme v tomto směru dlouhodobě nelichotivé přední příčky.

Ministerstvo financí chce pomocí zákona, který právě mají na stole poslanci, českému alkoholismu postavit překážku v podobě výrazného zdražení lihovin. V Česku totiž platí dvojnásob, že cena má největší vliv na spotřebu. V tom mají finance podporu i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. „Zaměřit se na zvýšení spotřebních daní z lihu a tabákových výrobků doporučuje i Světová zdravotnická organizace WHO,“ říká ministr Vojtěch. Jenže zdražit pouze lihoviny k viditelnému snížení spotřeby alkoholu s ohledem na dostupné hospodářské statistiky nestačí.

Alkohol je jen jeden

Nejen podle hlavního ekonoma společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy je nadměrná konzumace kořalek stejně škodlivá jako nadměrná konzumace piva a vína. Zvýšení daně by se tedy mělo týkat všech druhů alkoholu. „Nelze se zbavit dojmu, že vláda se zhoršení ekonomických podmínek a očekávanému výpadku příjmu snaží čelit narychlo spíchnutým řešením,“ míní Kovanda.

Příspěvek do státní kasy

V případě samotného zdražení lihu by stát totiž se všemi důsledky prudce zdražil komoditu, jejíž spotřeba sama o sobě v dlouhodobém srovnání klesá. Konkrétně lihovin po jejich přepočtu na 40procentní obsah alkoholu se za celý rok 2000 prodalo v Česku 8,3 litru na hlavu včetně kojenců, postupně údaj klesl na 6,9 litru.Přitom však státu výběr daně z lihu díky omezení černého trhu roste, loni na rekordních 7,9 miliardy korun.

Ministerstvem plánované zvýšení daně o 13 procent znamená, že daň z půllitru tuzemáku nebo vodky vzroste z nynějších 55 na zhruba 63 korun. Movitější konzumenty to neodradí, ale ti, kdo mají hlouběji do kapsy a potřebují denní dávku alkoholu, přejdou k výrazně levnějšímu krabicovému (a nadále nezdaněnému) vínu nebo levnému lahvovému pivu.



Argument lobby lihovarníků, kteří tvrdí, že vyšší cenou opět vzroste zájem o pašované a pančované lihoviny, ale může být lichý. Stát už ukázal, že umí trh pomocí celníků a nekompromisních kontrol uhlídat. Tvrdý alkohol tak dnes přispívá ze všech druhů alkoholů do státní kasy největší sumou, přitom se však podílí na celkové domácí spotřebě čistého lihu jen 29 procenty.



Mnohem víc lihu (49 procent) Češi vypijí v pivu, které je zatíženo na evropské poměry nízkou daní a patří k úplně k nejlevnějším v Evropě. Například z půllitru desítky v ceně kolem 25 korun v hospodách odevzdávají výrobci státu 1,6 koruny.

Pivo ještě levnější?

K tomu, aby Česko nebylo pro svět levnou nálevnou (viz nájezdy britských a dalších zahraničních „turistů“ za kvalitním, a přitom levným pivem do Česka), by musela vláda zvýšit i daň z piva. A zdanit i vytrvale rostoucí spotřebu vína.

Kabinet Andreje Babiše to evidentně nemá v úmyslu. Naopak. Chystá se snížit sazbu DPH u čepovaného piva. Což může pomoci spíš hospodským. Jenže v silné konkurenci hospod lze předpokládat, že nižší DPH někteří promítnou i do ceny pro zákazníky. Těm paradoxně čepované pivo zlevní.

Ministerstvo financí hájí nezvyšování pivní daně obavou, že by zdražení mohlo poškodit nejen pivovarnický obor, ale i tisíce zaměstnanců v navazujících odvětvích, včetně dodavatelů zemědělských surovin.

Sami pivovarníci mají i jiný názor. „Zachránil nás Babišův předvolební slib, že sníží DPH u čepovaného piva. Současné zvýšení spotřební daně by nevypadalo dobře,“ míní jeden z předních pivovarnických manažerů.

Zkušenosti se zdražováním alkoholu v Evropě jsou různé. Většinou ale státy zvedají daň současně u všech druhů. Třeba Rumunsko se vrátilo k nižší sazbě poté, co se státu vlivem zdražení propadlo daňové inkaso; Litva se vysokou spotřebu snaží regulovat od loňska spíš striktním omezením prodeje a zákazem reklamy.